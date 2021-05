A Castiglione Tinella Festa della Repubblica con la passeggiata per la Resistenza di ieri e di oggi

Mercoledì 2 giugno, festa della Repubblica Italiana, a Castiglione Tinella ci sarà una passeggiata “per la Resistenza di ieri e di oggi”; nel giorno in cui si celebra la nostra Repubblica, gli amici del Circolo Acli del Buon Consiglio hanno pensato a questo evento dedicato al grande movimento di Resistenza che ha interessato le nostre colline nell’ultima guerra mondiale.

La camminata avverrà tra i vigneti, all’interno del parco panoramico-letterario “Versi in Vigna”, ascoltando storie vissute su queste colline, interpretate dai partecipanti al laboratorio teatrale del Circolo, con aperitivo finale. Il ritrovo è alle ore 9.15 in piazza Don Fortunato Mignone, presso il santuario B.V. del Buon Consiglio in frazione Balbi. Il costo è di 8 euro a persona ed è obbligatorio prenotare entro il 30 maggio al numero telefonico 328.4228223 (Grazia) oppure 338.968662 (Paola).

Per garantire la sicurezza dei partecipanti verranno rispettate le regole di distanziamento e l’uso della mascherina. La passeggiata è adatta a tutti e non presenta particolari difficoltà; si consigliano abbigliamento comodo e scarpe da trekking.