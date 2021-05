3 Tattiche di Successo per Promuovere il tuo Brand

Incrementare le vendite, espandere i confini commerciali e farsi conoscere: ecco tre motivi principali per i quali le aziende utilizzano le strategie di marketing.

Che sia digitale oppure offline, il marketing e la pubblicità sono fondamentali per comunicare con i consumatori e invitarli a preferire la tua azienda piuttosto che la concorrenza.

Ci sono tante tattiche e strategie da utilizzare, da scegliere in base al settore commerciale, al tipo di pubblico e di prodotti o servizi che si vendono.

Ecco 3 strategie da utilizzare subito:

1) Content Marketing

Quale modo migliore di comunicare se non con i contenuti?

Scrivere articoli di blog, utilizzando tecniche SEO, aiuta a farsi trovare sul web e a veicolare messaggi pubblicitari in mille modi diversi.

È utile per indurre a seguire un funnel, accrescere la visibilità del brand e a vendere di più.

Creare contenuti rilevanti o virali è tutt’altro che facile, ma è possibile investendo in copywriters di qualità, ricerche sulla target persona e impiegando strategie SEO che facciano trovare i propri contenuti quando gli utenti digitano le parole chiave associate ai vostri articoli.

Lo scopo è quello di influenzare le decisioni di chi deve acquistare, presentando la propria azienda con un tono comunicativo unico e originale, precedentemente stabilito all’interno delle linee guida del tuo brand.

2) Regali Promozionali

Sai quale accessorio è sempre utile, al lavoro come in casa, e viene spesso regalato dalle aziende a titolo promozionale?

La penna pubblicitaria.

Ebbene sì. Nonostante viviamo nell’era digitale e di regali pubblicitari hi-tech se ne possano personalizzare in grandi quantità, uno degli oggetti più richiesti e apprezzati è ancora la classica penna a sfera.

Forse perché scrivere aiuta a memorizzare meglio, oppure perché la scrittura a mano è più rilassante di quella digitale.

La penna promozionale regalata a clienti, dipendenti e futuri, possibili clienti aiuta a ottenere visibilità e brand awareness, specie se affiancata da un kit di cancelleria di un certo stile e qualità.

Trova la penna migliore e adatta al tuo pubblico su Maxilia Italia.

3) Social Media Marketing

Tutti o quasi usano i Social Media.

Creando contenuti interessanti e sponsorizzandoli con le campagne pay per click per cominciare a ottenere followers si generano leads, dati sull’audience di riferimento, vendite e si migliorano le prestazioni SEO.

Le tattiche basate sui Social funzionano anche nel mondo B2B.

Oltre al famosissimo Facebook esistono anche Twitter e Pinterest, più o meno utili in base al tuo settore commerciale di riferimento o al tipo di messaggio pubblicitario.

Inoltre, uno dei punti di forza per cui le aziende si sono riversate sui Social è che la comunicazione attraverso queste piattaforme rende i brand più umani e vicini ai consumatori, offrendo la possibilità alle imprese di gestire anche il servizio post-vendita direttamente in chat.

Infatti, anche il supporto clienti può diventare una leva di marketing e attirare nuovi clienti, specialmente in quest’era in cui i giganti dell’e-commerce hanno adottato il modello customer-centricity per distinguersi dalla concorrenza.

Una volta promosso il tuo brand non resta altro da fare che offrire solo il meglio.