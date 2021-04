Zoom regala la gita: biglietti omaggio agli alunni e insegnanti delle scuole d’infanzia e primarie del Piemonte

In occasione della riapertura ai visitatori del Parco, prenderà il via il progetto “La gita quest’anno la regala ZOOM”, attività ideata dal bioparco ZOOM Torino per permettere a tutti i bambini e gli insegnanti delle scuole infanzia e primaria della Regione Piemonte di partecipare ad una “gita” da usufruire privatamente entro il 10 giugno.

“Anche quest’anno, sarà difficile ospitare le circa 450 scuole, tra infanzia e primarie, che solitamente organizzano le gite scolastiche presso il nostro bioparco – dichiara Umberto Maccario, CEO di ZOOM Torino – Ecco perché abbiamo pensato di realizzare un progetto che potesse essere a supporto degli istituti scolastici in questo momento così difficile per loro e portare comunque al parco i più piccoli, offrendo loro la possibilità di vivere in serenità un momento educativo, divertente ed emozionante, nonostante il periodo emergenziale”.

A questo proposito ZOOM ha ideato un’iniziativa che permetterà a tutti i bambini piemontesi fino agli 11 anni, che già da oltre un anno non possono visitare il Bioparco con le gite scolastiche, di partecipare comunque – entro il 10 giugno – ad una visita individuale gratuita con attività di educational e materiale didattico dedicato.

Un progetto a sostegno dell’educazione verso la biodiversità e la salvaguardia delle specie animali – da sempre la mission primaria del parco – che consentirà ad oltre 300.000 bambini di vivere una giornata all’aria aperta, a contatto diretto con la Natura e in piena sicurezza.

L’iniziativa, della quale sono stati informati anche i sindaci dei circa 600 comuni coinvolti, sarà rivolta agli studenti di circa 4.000 scuole d’infanzia e primarie di tutto il Piemonte (164 in provincia di Asti) e consisterà in un biglietto omaggio per una visita gratuita, da usufruire privatamente, a tutti i bambini. Il biglietto gratuito potrà essere scaricato direttamente dal link www.zoomtorino.it/scuole compilando il form dedicato.

Insieme al biglietto, sarà possibile scaricare gratuitamente un quaderno didattico digitale utile sia in preparazione della visita al parco che durante la stessa.

I biologi saranno il punto di riferimento per coloro che parteciperanno al progetto e saranno a disposizione per rispondere alle domande o raccontare aneddoti legati alla vita a ZOOM, anche al termine dei talk che, seppur con tutti gli accorgimenti per il distanziamento, rimangono la principale attività educativa di approfondimento.

Durante il mese di maggio e fino al 10 giugno si potrà quindi visitare ZOOM Torino dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e nei weekend e festivi dalle 10 alle 19. I visitatori, inoltre, saranno accolti da una sorpresa: un nuovo habitat completamente dedicato ai rettili di Africa ed America.

L’Albero della Vita, l’habitat di 4,5 metri d’altezza per 10 m di diametro, realizzato qualche anno fa con l’obiettivo di rappresentare l’emblema della biodiversità e dell’evoluzione, fino a pochi mesi fa dimora per serpenti e lontre, da oggi – dopo un attento lavoro di restyling che l’ha notevolmente rivalorizzato – è diventato un vero e proprio rettilario moderno ed innovativo e sarà la nuova casa per varani, iguane, tegu, pitoni e una specie di tartaruga a rischio estinzione.

Due ampi terrarium (con 2 grandi vetrate da 6mq l’una) dimora per il pitone birmano albino, le iguane e i tegu.

Allestiti con sabbia, corteccia di pino, vasche d’acqua e pietre, ricreano l’ecosistema naturale dal quale provengono le specie e sono stati attentamente studiati per poter offrire le stesse condizioni ambientali e climatiche. Al loro interno, inoltre, sono stati posizionati tronchi e liane a differenti livelli, così che iguane e pitone, specie prevalentemente arboricole, possano spostarsi anche in altezza.

Completa l’habitat un’area terrestre open air con diverse aree e zone riscaldate, realizzata con sabbia, terriccio, tronchi d’albero e arbusti, che ospita i varani delle rocce, le tartarughe sulcata e i pesci pacu che, grazie a due ampie vetrate di 2 metri, si potranno vedere nuotare nella grande vasca di 20.000 lt d’acqua

All’interno del parco saranno adottate tutte le misure previste per garantire la sicurezza e il benessere di lavoratori e visitatori. Anche ai visitatori sarà richiesta una collaborazione attiva: oltre al rispetto di un comportamento in linea con le indicazioni, ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina, di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea, di mantenere il corretto distanziamento e non creare assembramenti.