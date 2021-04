Villafranca d’Asti, Fondazione Casa di Riposo Santanera: aperte le candidature a membro del Collegio dei Garanti

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa di Riposo “Dr. Venanzio Santanera” (presidente

Silvana Bertolotti) ha aperto la selezione per la nomina a Membro del Collegio dei Garanti della Casa di Riposo Santanera con sede in Villafranca d’Asti.

La carica è gratuita. Il Collegio dei Garanti è composto da tre Membri nominati dal Consiglio di Amministrazione e resteranno in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione (cinque anni).

Le candidature, complete degli allegati richiesti, dovranno essere indirizzate in busta chiusa alla Casa di Riposo “Dr. Venanzio Santanera” – Via Roma, 113 – 14018 Villafranca d’Asti e recare sulla busta la dicitura “CANDIDATURA A MEMBRO DEL COLLEGIO DEI GARANTI” e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 9 di lunedì 3 maggio 2021. Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente e farà fede quale data di arrivo “il timbro” che verrà apposto sulla busta chiusa da parte della Direzione, al momento del ricevimento.

E’ ammesso l’invio per tramite di posta elettronica certificata all’indirizzo: direzionesantanera@pec.fondazionesantanera.it mettendo come oggetto “CANDIDATURA A MEMBRO DEL COLLEGIO DEI GARANTI DELLA CASA DI RIPOSO sempre entro e non oltre le ore 9 di lunedì 3 maggio 2021.

Per visionare la documentazione da inviare clicca QUI.

Lo Statuto è consultabile sul sito all’indirizzo www.fondazionesantanera.it e sul sito del Comune di Villafranca d’Asti all’indirizzo www.comune.villafrancadasti.at.it