Villafranca assume da domani un vigile a tempo pieno

Primo giorno di servizio, domani 1° maggio, per l’agente di polizia locale Matteo Nivino a Villafranca.

Il Comune torna ad avere il vigile nel proprio organico dopo che, per anni, aveva dovuto ricorrere all’utilizzo del personale in divisa in convenzione con la Comunità Collinare Valtriversa e con il Municipio di Canelli che, a febbraio, aveva messo a disposizione di Villafranca Nivino in extra orario di servizio.

“Le richieste ad altri Comuni – ricorda il sindaco Anna Macchia – non hanno avuto successo. Tornare ad assumere il vigile è un atto importante, ma è solo l’inizio: compatibilmente con le ristrettezze di bilancio che vivono gli enti locali, vorremmo in futuro poter rinforzare l’organico, valutando la possibilità di impiegare il personale sul territorio dell’Unione dei Comuni ‘Colli del Monferrato’ che comprende anche Baldichieri”.

Secondo le indicazioni date dall’Amministrazione Comunale, Nivino assicurerà, in particolare, la vigilanza davanti alle scuole e nei punti del paese dove più spesso si manifestano atti di teppismo.

“Per il Comune – sottolinea il primo cittadino – è fondamentale poter disporre di personale impegnato a tempo pieno nella prevenzione e nel controllo del territorio. Ringrazio il sindaco, il segretario comunale e il comandante dei vigili del Comune di Canelli per aver reso possibile il passaggio definitivo dell’agente nel nostro organico”.

Nella foto: il sindaco Macchia con il nuovo agente di polizia Nivino.