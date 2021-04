Vigili del Fuoco di Asti: il saluto dei colleghi al neo pensionato Danilo Guglielminetti

Ultimo turno oggi per il Capo Reparto dei Vigili del Fuoco, Danilo Guglielminetti che dopo 38 anni di onorato servizio nel Corpo dei Vigili del Fuoco, impiegato come elisoccorritore negli scenari più operativi a livello Nazionale e Coordinatore del Nucleo SAF astigiano, sarà collocato in quiescenza nei prossimi giorni.

“Un ringraziamento per quello che ha fatto, 38 anni nel comando di Asti, turno C; i tuoi colleghi ti ringraziano per tutto quello che hai fatto” così i Vigili del Fuoco salutano e ringraziano il capo reparto.

Gli succederà alla guida dei SAF Astigiani il Capo Reparto Cavalli Francesco, anch’egli proveniente da un decennio di esperienza presso il Nucleo Elicotteri Piemonte.