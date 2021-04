Il forte vento che sta soffiando sull’Astigiano sta creando problemi con diversi interventi da parte dei Vigili del Fuoco per alberi pericolanti ed incendi e non solo.

In corso Genova, ad Asti, il vento ha divelto il palo che sostiene l’insegna della P.A. Croce Verde ed è stato necessario l’intervento prima della Polizia Locale per deviare il traffico e poi dei Vigili del Fuoco per mettere il tutto in sicurezza.