Veicolo in fiamme sull’A21 a Felizzano, disagi per il traffico

Aggiornamento ore 16

La carreggiata è stata liberata, la coda è stata smaltita e il traffico è tornato regolare.

***************************************************************

Ancora disagi per chi deve percorrere l’autostrada A21 Torino-Piacenza.

All’altezza dell’uscita di Felizzano, in direzione Torino, si sta formando una coda di 2 km a causa di un veicolo in fiamme.

Il traffico è momentaneamente bloccato dalle forze dell’ordine intervenute, sul posto stanno operando i Vigili del fuoco di Alessandria, non si conoscono ancora le cause dell’incendio, nè l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli.