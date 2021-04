Vaccini e legge italiana: se ne parla nel prossimo incontro online dell’Utea di Asti

L’Utea, Università delle Tre Età di Asti, giovedì 22 aprile alle 15,30, propone a Soci e cittadini la videoconferenza a cura dell’ avvocato Fabrizio Brignolo dal titolo: “Dal vaccino contro la poliomielite alla normativa attuale: leggi e giurisprudenza sulle vaccinazioni obbligatorie e facoltative in Italia e sull’indennizzo dei relativi danni” alla quale si può partecipare collegandosi alla pagina facebook @UTEAasti

“E’ questa la seconda conferenza del ciclo proposto dall’Utea, un modo per tenere vivo il contatto tra i docenti e i corsisti, in attesa, di poter aprire l’anno accademico 2021/22 con i corsi in presenza” spiega il presidente Pier Giorgio Bricchi.. Per chi è impossibilitato a collegarsi dal vivo, c’è l’opportunità di rivedere le conferenze in qualunque momento sul sito web UTEA (clicca QUI). La prima conferenza è stata tenuta dalla dottoressa Francesca Ragusa sul tema dell’esoterismo.

I prossimi incontri saranno dedicati al Risorgimento in Italia, alla prevenzione delle malattie tumorali, all’ambiente, sulla cultura piemontese, all’ orticoltura e prodotti del territorio, alla criminologia, al giornalismo, alla cultura tedesca e infine al cinema. Il ciclo sarà concluso con l’incontro di due sindaci della Provincia di Asti, nel cui Comune si tengono corsi Utea.

Gli argomenti trattati nelle videoconferenze saranno comunicati di settimana in settimana. Sul sito dell’Utea è possibile visionare gli interventi di alcuni docenti che presentano in anteprima il loro programma per l’anno accademico 2021/22.