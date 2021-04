Utea: conferenza online su prevenzione e benessere psico-fisico con la Lilt Asti

L’Utea, Università delle Tre Età di Asti, nell’ambito del ciclo di conferenze che offre ai Soci e ai cittadini, propone giovedì 6 maggio alle 15,30 un incontro online con l’Associazione LILT (Lega Italiana per la lotta ai tumori) a cura di Cristina Gavazza. Tema dell’incontro, che si può seguire collegandosi alla pagina facebook UTEAasti) è: Prevenzione e Benessero Psico-Fisico.

Chi è impossibilitato a collegarsi in diretta, potrà rivedere la conferenze sul sito Utea (clicca QUI).

“Nel ringraziare il Presidente della Lilt e rinnovare i ringraziamenti all’Ente Provincia di Asti per la collaborazione e la disponibilità della Sala Tovo, ricordiamo che sul sito dell’Utea è possibile visionare gli interventi di alcuni docenti che presentano in anteprima il loro programma per l’anno accademico 2021/22″ commenta il

presidente Utea, Pier Giorgio Bricchi.