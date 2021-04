Uniastiss, il 12 aprile l’evento conclusivo di Sport&Oltre

Conto alla rovescia per l’evento conclusivo di “Sport&Oltre”, il progetto promosso da ANCI Piemonte e UPI (Unione delle Province Italiane) con la collaborazione delle Province di Asti, Biella, Novara e Vercelli e con la partecipazione di UniASTISS, Fondazione LINKS e Liceo Scientifico “F. Vercelli” di Asti.

Lunedì 12 aprile, nel corso di un webinar che si terrà dalle ore 10 alle 13, verranno illustrate le attività progettuali e i risultati raggiunti in questi mesi dal progetto. Saranno, inoltre, premiati i quattro vincitori del “Concorso di idee per giovani under 35”.

“Sport&Oltre”, il cui obiettivo è quello di promuovere il valore sociale dello sport, ha offerto una panoramica completa sulle opportunità di finanziamento in ambito sportivo e ha promosso un programma di capacity building per operatori del settore, organizzando quattro webinar tematici e realizzando un kit formativo che sarà presentato ufficialmente nel corso del webinar di lunedì 12.

Durante l’incontro verrà inoltre presentata la Carta dello Sport, promossa dai partner del progetto e sottoscrivibile online per la partecipazione al tavolo di lavoro “Piemonte SportHub”. I lavori si apriranno con il saluto del presidente del consorzio Asti Studi Superiori, Mario Sacco. Il progetto è patrocinato da ANCI Piemonte.

Per iscriversi al webinar click -> QUI