Una vita dedicata a Dio e ai giovani: festa per gli anniversari di professione religiosa a Nizza Monferrato

Ieri, domenica 18 aprile, le Figlie di Maria Ausiliatrice di Nizza Monferrato hanno festeggiano i giubilei di professione religiosa. Si è fatta festa in particolare per i 60 e 75 anni di donazione fedele al Signore e ai giovani di suor Bruna Bettini, suor Anna Maria Pesce e suor Maria Angela Cazzuli e per il 50° di sacerdozio di don Vittorio Bazzoni, il cappellano salesiano delle comunità.

Presenti nella preghiera i tanti bambini, giovani e famiglie che hanno avvicinato e che hanno ricevuto il loro bene per la loro crescita nel servizio educativo sulle orme di don Bosco e di Madre Mazzarello.

Suor Bruna Bettini, appassionata insegnante di musica e maestra di canto, animatrice dell’OFTAL, catechista parrocchiale e suor Anna Maria Pesce, creativa animatrice della PGS e dell’oratorio, maestra instancabile in tante scuole FMA dell’Astigiano, hanno ricordato il 60° della loro professione. Suor Maria Angela Cazzuli, che ha educato alla scuola elementare a Nizza e ad Acqui generazioni e generazioni di bambini con piglio deciso e fare materno, valorizzando tutti e scoprendo le doti di ciascuno da vera salesiana che coglie il punto accessibile al bene, ha celebrato addirittura il 75°.

La Celebrazione Eucaristica con la presenza della corale don Bosco, della rappresentanza di alcuni membri dell’OFTAL e di tutte le consorelle è stata il cuore della giornata.