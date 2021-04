“Una rete grande come il mondo”, prosegue la collaborazione tra Altromercato e Brododibecchi

Altromercato e BrododiBecchi racconteranno della loro partnership e della moda etica durante una chiacchierata intitolata “Non tutto fa brodo”, che si terrà il 23 aprile dalle 11 alle 12, nella settimana della Fashion Revolution Week

Dalla voglia di cambiamento dei due campioni di pallavolo e dall’esperienza trentennale di Altromercato, la principale organizzazione italiana di Commercio Equo e Solidale e una delle maggiori al mondo – nasce una collaborazione che unisce realtà sartoriali artigiane etiche in un progetto di moda creato per dare futuro.

Brododibecchi è un progetto ideato dai due campioni di pallavolo Luca Vettori e Matteo Piano e muove i primi passi come webradio. L’iniziativa si concretizza in una realtà che dà vita ad una linea di abbigliamento e accessori che vuole fondere lo stile italiano all’artigianato solidale africano.

Robe di becchi-Asti-29, Nasce da questo sogno una linea di t-shirt che unisce il mondo: infatti, le tipiche e coloratissime stoffe wax, importate direttamente dal Congo e acquistate dalla missione laica dei saveriani di Goma, sono combinate insieme al cotone biologico fair trade dall’India e al cotone recuperato dagli scarti di produzione di tessutifici italiani.

I preziosi materiali, infine, sono assemblati armonicamente attraverso una lavorazione artigianale dalle mani delle donne di Articolo 10, Onlus di Torino che nei suoi laboratori inclusivi dà opportunità a donne migranti con storie di riscatto. Accanto alle T-shirt, dal design fresco e dai valori solidi, Brodo di Becchi ha realizzato per quest’anno anche una linea di sacche/zaini e borse in stoffe wax.

Per maggiori informazioni e per scoprire in quali Botteghe Altromercato è disponibile la collezione: https://www.altromercato.it/it_it/una-rete-grande-come-il-mondo/

L’EVENTO “NON TUTTO FA BRODO”

Il 23 aprile dalle 11 alle 12, il Presidente di Altromercato Alessandro Franceschini con Matteo Piano e Luca Vettori, racconteranno com’è nata la collaborazione e i valori che uniscono le due realtà che lavorano fianco a fianco per creare un mondo migliore, anche nel settore della moda, uno dei più inquinanti e iniqui.

Verrà poi raccontato il percorso di Brododibecchi tra sport, moda e cultura e presentata, infine, l’ultima collezione di moda etica già presente in diverse botteghe della rete Altromercato.

Sarà possibile seguire la diretta radiofonica al link: https://www.spreaker.com/user/brododibecchi o in differita sui canali Spreaker e Spotify di Brododibecchi (il giorno dell’evento basterà accedere al link per seguire la diretta).

A questo link di FB le informazioni sull’evento ed eventuali aggiornamenti: https://fb.me/e/2glpxiL8W

Foto credits di Martina Santimone