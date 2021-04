Ultimo appuntamento con le letture online della Biblioteca Monticone di Canelli

Sabato 10 aprile, alle 17, sono in programma le nuove letture in streaming della Biblioteca Monticone di Canelli, indicate per la fascia d’età dai 3 agli 8 anni.

“Per gli affezionati lettori una piccola anticipazione – spiegano i promotori- concluderemo con un tuffo in nuovi, bellissimi libri tutti dedicati all’amicizia, alla condivisione, allo stare insieme, tema particolarmente caro in questo momento che ci vede isolati e distanti. Speriamo che sia di buon auspicio per poter tornare presto a leggere vicini, all’aperto o in biblioteca, guardandoci negli occhi, respirando insieme le stesse emozioni.”

Come sempre, chi ha già partecipato ai precedenti incontri riceverà il link per accedere alle letture sulla piattaforma ZOOM. Chi invece partecipa per la prima volta, può richiedere il link a bibliotecamonticone@virgilio.it possibilmente entro venerdì 9 aprile 2021.

Il progetto “Nati per leggere”, a cui la biblioteca ha aderito già da cinque anni, anche in questo periodo difficile ha continuato a dare buoni frutti, “mantenendo uniti i piccoli amici della nostra biblioteca. Un piccolo, speriamo apprezzato, piacevole e rassicurante segnale di normalità.”