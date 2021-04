Terzo appuntamento del Festival dei Diritti alla Biblioteca Monticone di Canelli

Continua l’interessante viaggio del festival dei diritti proposto dalla Biblioteca Monticone in collaborazione con la biblioteca di Barge (CN), con un appuntamento che aiuterà ad approfondire la parità di genere da una nuova prospettiva, toccante e significativa.

Mercoledì 21 aprile 2021, alle ore 18.30, la giornalista fotoreporter di guerra Andreja Restek condividerà la sua esperienza di oltre vent’anni nelle zone di conflitto che spaziano dal Medio Oriente alla Russia, dall’Africa ai Balcani, seguendo le guerre, le rotte dei rifugiati, i Paesi colpiti delle carestie e le conseguenze che hanno sulla popolazione. La sua testimonianza porterà a riflettere sulle implicazioni legate all’essere donna e reporter, la sensibilità dei suoi occhi aiuterà ad allargare lo sguardo per fare memoria dei gravi conflitti che continuano a minare il nostro pianeta e che non possono smettere di interpellarci.

“Vi aspettiamo numerosi per questo viaggio, imparziale e coerente, al di qua e al di là dell’obiettivo, in diretta streaming sulla pagina FB della Biblioteca Monticone o sul canale YouTube della Biblioteca di Barge; spazi virtuali come sempre aperti al dialogo con gli ascoltatori” è l’invito della Biblioteca Monticone di Canelli.