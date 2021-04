Studentessa del Liceo Classico di Asti alle finali nazionali delle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche

La studentessa del Liceo Classico “V. Alfieri” Cecilia Gianoglio, classe 4 C, ha superato la selezione regionale delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, patrocinate dal M.I.U.R. e giunte alla IX edizione, che si sono svolte in modalità on-line il 29 Marzo 2021.

“Le Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche sono gare individuali rivolte agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, statale e paritaria, al fine di promuovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità didattiche e formative delle lingue e delle civiltà classiche.” spiega la Dirigente Scolastica Maria Stella Perrone.

L’iniziativa è inserita per l’IIS “Alfieri” nel programma annuale di Valorizzazione delle Eccellenze. Cecilia Gianoglio ha partecipato alla sezione di Lingua e Civiltà greca, che presentava brani di storici greci relativi alla figura di Cesare, e si è aggiudicata l’accesso alle finali nazionali che si svolgeranno il 5 Maggio 2021: se le condizioni sanitarie lo permetteranno, la gara si svolgerà in presenza a Roma, in caso contrario sempre in modalità online.

“Alle finali accederanno 128 studenti di tutti i Licei Classici d’Italia, e Cecilia Gianoglio parteciperà alla delegazione di 10 allievi rappresentanti della Regione Piemonte, che si sono qualificati superando la prima selezione. Ci auguriamo che l’avventura di Cecilia Gianoglio continui con soddisfazione.” – conclude con grande soddisfazione la Dirigente.