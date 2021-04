Sindacati Blutec Asti: “Fa ben sperare il fatto che si è pienamente operativi e produttivi”

Riceviamo e pubblichiamo.

“Nella giornata odierna si e svolto l’incontro con il Ministero dello Sviluppo Economico per la vertenza Blutec. Durante l’incontro ci è stato comunicato che il termine per l’approvazione, in sede ministeriale, del programma industriale proposto dai Commissari è il 16 maggio 2021.

Per quanto riguarda la business unit di Asti, sono in corso una serie di confronti con soggetti industriali disponibili all’acquisizione.

Fa ben sperare it fatto che ad Asti, nonostante le congiunture economiche si è pienamente operativi e produttivi; negli ultimi mesi it ricorso alla CIGS è stato praticamente nullo, tanto è vero che si è dovuto attingere alla somministrazione lavoro per far fronte ad incrementi produttivi.

L’attuale operatività rafforza la posizione industriale del sito, rendendolo appetibile e degno di attenzione da parte di eventuali acquirenti.

Tutto questo non distoglie la nostra attenzione e la nostra solidarietà nei confronti delle maestranze di Termini Imerese che si vedono penalizzate dalla complessità del piano di reindustrializzazione.

E importante precisare che le gare per la cessione potranno procedere solo dopo l’approvazione del programma da parte del Comitato di Sorveglianza che presumibilmente avverrà entro la meta di maggio.

Consci del fatto che la situazione economica e sociale è alquanto grave, non possiamo però esimerci dal sollecitare i commissari e le istituzioni, a stringere i tempi e trasformare in atti concreti le opportunità che si sono gia presentate o si potranno presentare.

Ovviamente come Organizzazione Sindacale continueremo a vigilare e gia a breve giro convocheremo un tavolo di confronto per discutere specificatamente sul futuro produttivo ed occupazionale del sito di Asti.”

Fim Cisl Alessandria — Asti

RSU Fim Cisl Blutec Asti