“Sex-offenders, maltrattanti e carcere”, il seminario organizzato dal garante regionale delle persone detenute

“Tempo perso? – Il ruolo del carcere nei percorsi trattamentali di sex-offenders e maltrattanti” è il titolo del seminario on line organizzato dal garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano che si svolgerà giovedì 22 aprile dalle 17.

“Le cosiddette ‘sezioni protette’ nelle carceri italiane – ha dichiarato Mellano, illustrando l’iniziativa – definiscono target di detenuti che risultano meritevoli di particolare attenzione in termini di sicurezza o di trattamento: il caso degli autori di reato sessuale interroga in modo eclatante le amministrazioni coinvolte e la società civile sul senso della pena e sul costo della recidiva. Una pena che non sia utile ed efficace, infatti, rischia di essere tempo perso”.

Moderati da Mellano, interverranno la responsabile dell’Ufficio detenuti e trattamento del Provveditorato dell’Amministrazione regionale penitenziaria Catia Taraschi, l’assistente sociale ed esperta presso l’Ufficio del garante dei detenuti della Campania Dea Damian Pisano, la coordinatrice della formazione e dei progetti speciali del Dipartimento di Salute mentale dell’Asl Roma 1 e presidente del Centro italiano di promozione della mediazione (Cipm) di Milano Adele Di Stefano e la vicepresidente dell’Ordine degli psicologi del Piemonte e docente del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino Giorgia Zara.

Le conclusioni sono affidate al portavoce dei Garanti territoriali Stefano Anastasia, garante dei detenuti del Lazio e dell’Umbria e docente del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Perugia.

I cittadini possono richiedere il link per partecipare all’evento all’indirizzo mail garante.detenuti@cr.piemonte.it