Sensi unici e chiusure per lavori a Barbaresco, Santo Stefano Belbo, Canelli e Canale

Proseguono i cantieri sulle strade provinciali con relativi sensi unici o chiusure istituiti per permettere i lavori in condizioni di sicurezza.

Nel Reparto Viabilità dell’albese e che tocca anche l’astigiano saranno istituiti sensi unici per tre interventi.

Il primo, nel comune di Barbaresco, partirà lunedì 26 aprile fino al 31 maggio (dalle 7 alle 19) lungo la provinciale 3 nel tratto Alba – Tre Stelle (bivio sp 51) per la costruzione di un muro di sostegno. Saranno possibili brevi chiusure totali al traffico legate alle esigenze di cantiere adeguatamente segnalate sul posto.

Il secondo intervento riguarderà il comune di Santo Stefano Belbo e in particolare la strada provinciale 592 nel tratto Canelli (confine con provincia di Asti) e Cossano Belbo (piazza). Qui sarà istituito da mercoledì 21 aprile a mercoledì 5 maggio (dalle 7 alle 19) un senso unico alternato con semaforo per lavori di scavo Tim con tecnica minitrincea. Anche in questo caso saranno possibili brevi chiusure totali legate alle esigenze di cantiere segnalate sul posto.

Il terzo intervento è previsto a Canale lungo la strada provinciale 29 nel tratto tra la zona della carrozzeria del Roero e la provinciale 929 (rotatoria dell’Arneis) per lavori di sostituzione della tubazione acquedotto. Consiste nella chiusura totale della strada da lunedì 24 maggio fino a venerdì 25 giugno con orario diurno e notturno continuativo h/24 giorno e notte. L’intervento, affidato alla società Tecnoedil, avrà come conseguenza lo spostamento del traffico su strade adiacenti che saranno segnalate sul posto dalla ditta. Potranno passare soltanto mezzi di emergenza, mezzi utilizzati dai residenti e quelli adibiti a servizio o all’esecuzione dei lavori.