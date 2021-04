Scatta la corsa all’“Oscar Green” per i giovani imprenditori astigiani

Scatta la corsa all’Oscar per 55 mila giovani italiani. In tanti hanno scelto di impegnarsi in agricoltura, con un aumento del 14% rispetto a cinque anni fa. Un dato significativo e in controtendenza rispetto all’andamento generale in un periodo di crisi provocato dal Covid.

È quanto emerge da un’analisi Coldiretti sulla base di dati Unioncamere, in occasione del via all’Oscar Green 2021, il premio all’innovazione per le imprese che creano sviluppo e lavoro per rilanciare l’economia dei propri territori danneggiati dall’emergenza sanitaria.

«Indubbiamente – sottolinea il direttore di Coldiretti Asti, Diego Furia – c’è un rinnovato fascino verso la campagna da parte dei giovani. Nasce dalle grandi possibilità di innovazione che il settore offre sul piano produttivo, ambientale e della sicurezza alimentare».

Al premio Oscar Green, promosso da Coldiretti Giovani Impresa, sarà possibile iscriversi fino al 15 maggio 2021 direttamente sul sito https://giovanimpresa.coldiretti.it/ nella sezione Oscar Green in una delle sei categorie del concorso.

Giunto alla sua quindicesima edizione, dal 2006 ad oggi il premio ha visto presentare i propri progetti da parte di decine di migliaia di imprese giovani, centinaia anche dell’Astigiano.

“Il concorso Oscar Green – rileva Furia – offre una vetrina importante ai partecipanti, una grande opportunità ai giovani agricoltori che implementano ed innovano il nostro patrimonio d’eccellenza. Grazie alle nuove generazioni, il binomio agricoltura e innovazione è diventato sempre più frequente. L’esempio l’abbiamo avuto anche nell’Astigiano dove proprio le aziende vincitrici nelle passate edizioni, anche grazie a questo concorso, sono cresciute e hanno visto l’affermazione delle nuove generazioni apportando un contributo fondamentale in creatività e professionalità».

La prima categoria, “Sostenibilità e transizione ecologica”, premierà quelle imprese che lavorano e producono in modo ecosostenibile, che tutelano, valorizzano e recuperano, e che, rispondono ai principi di economia circolare e alla chimica verde, riducendo al minimo la produzione di rifiuti, risparmiando energia e materiali attraverso processi che tutelano l’ambiente.

La categoria “Campagna Amica” promuove e valorizza i prodotti Made in Italy attraverso la realizzazione di nuove forme di vendita e di consumo volte a favorire l’incontro tra impresa e cittadini.

“Creatività” è la parola d’ordine di quelle esperienze imprenditoriali orientate alla introduzione di innovazioni produttive e distributive, anche in grado di creare opportunità lavorative, e alle capacità di raccontarle. “Impresa Digitale” mette sotto i riflettori le aziende che coniugano tradizione e innovazione attraverso l’applicazione di nuove tecnologie e l’introduzione dell’innovazione digitale quale leva strategica per garantire maggiore competitività all’agroalimentare, anche attraverso nuove modalità di comunicazione e vendita quali l’e-commerce o il web marketing.

“Fare Rete” prende in esame i progetti promossi nell’ambito di partenariati variegati, che coniugano agricoltura e tecnologia così come artigianato tradizionale e mondo digitale, arrivando fino agli ambiti del turismo, del design e di ricerca accademica.

“Noi per il sociale” premia le iniziative volte a rispondere a bisogni della persona e della collettività, grazie alla capacità di trasformare idee innovative in servizi e prodotti destinati a soddisfare esigenze generali e al tempo stesso creare valore economico e, soprattutto, etico e sociale. Oltre alle imprese agricole, possono partecipare enti pubblici, cooperative e consorzi capaci di creare sinergia con realtà agricole a fini sociali.

«Le imprese che corrono per l’Oscar Green – sottolinea il delegato provinciale e regionale di Coldiretti Giovani Impresa Coldiretti, Danilo Merlo – sono rappresentative di un modello di innovazione sostenibile in agricoltura che affonda le sue radici nella terra e nelle comunità. Storie di giovani, veri protagonisti della transizione ecologica, che nascono tanto dall’esigenza di rendere reale un sogno individuale d’impresa quanto dalla voglia di dare risposte alle necessità di una collettività, realizzando prodotti originali o arricchendo il territorio di servizi altrimenti impossibili da garantire».

“Il concorso Oscar Green è un grande momento di confronto – afferma il presidente di Coldiretti Asti, Marco Reggio – da cui emerge che il tessuto imprenditoriale del nostro territorio è davvero ricco. L’agricoltura ha bisogno dell’innovazione e di nuova linfa che proprio i giovani sanno portare grazie a nuove idee che nascono da esigenze e sperimentazioni, ma che sanno poi concretizzarsi in concrete azioni imprenditoriali».

L’Albo d’oro degli astigiani vincitori dell’Oscar

Anno 2010 e 2011 Consorzio TRIMILLII Asti

Anno 2010 Laiolo Guido Reginin di Laiolo Gianpaolo di Vinchio

Anno 2011 Az. Agr. C. Bianca di Cavallero Luisella di Loazzolo

Anno 2012 Az. Agr. San Desiderio di Monastero Bormida

Anno 2013 Annalisa Bocchino di Canelli

Anno 2013 Comune di Canelli nella categoria “Paese Amico”

Anno 2014 Paolo Corda di Villafranca e Giampaolo Laiolo di Vinchio

Anno 2015 Matteo Garberoglio di San Marzano Oliveto

Anno 2016 Silvia Sannazzaro di Refrancore e Alberto Brosio di Cortandone

Anno 2017 Paolo Novara di Capriglio – premio nazionale

Anno 2018 Marco Francesconi di Moasca e Maria Paola Merlo di Agliano Terme

Anno 2019 Romina Accossato di Ferrere e Andrea Satragno di Cassinasco

Anno 2020 Martina Bodda di Cisterna d’Asti