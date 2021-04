Sassi colorati portafortuna per le strade: approda anche ad Asti l’iniziativa “Un sasso per un sorriso”

Possono essere su un marciapiede, vicino ad una panchina, su un muretto o in un’aiuola: sono sassi colorati portafortuna che rendono il mondo meno cupo e più allegro.

Si sta diffondendo anche ad Asti “Un sasso per un sorriso”, l’iniziativa lanciata in Italia da Heidi Aelling, artista di origine svizzera, residente a Recanati (Marche), che ha preso spunto da un progetto diffuso in Svizzera, Svezia e America. L’idea consiste nel dipingere dei sassi con tanta fantasia e scrivere sul retro #unsassoperunsorriso. I sassi andranno sparsi per le vie della propria città o paese. Chi li trova può scattare una foto e condividerla sul gruppo Facebook ufficiale (clicca QUI). Si può poi decidere se lasciarli lì, spostarli da un’altra parte o scambiarli con un altro sasso.

Come si legge sulla pagina ufficiale l’obiettivo del gruppo è di regalare allegria e sorrisi in questo particolare momento di difficoltà.

“Questa mattina con la mia bambina di 3 anni abbiamo seminato sassolini vicino alla scuola. Chissà se qualcuno avrà un buon occhio. Altrimenti porterà fortuna alla scuola – commenta una mamma astigiana che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa – Sicuramente riusciremo a strappare un sorriso a chi troverà il nostro sasso colorato. E’ un’attività divertente da realizzare insieme ai figli e ai bambini che solitamente amano dipingere e un modo per insegnare a diffondere sorrisi e gentiliezza anche a chi non conosciamo”.

Allora aguzziamo la vista: un sorriso potrebbe essere a “portata d’occhio”, là dove meno ce lo aspettiamo.