San Damiano d’Asti punta sul rilancio del turismo ed entra nel circuito del Magico Paese di Natale nelle Terre UNESCO

Mentre la situazione Covid continua a migliorare, a San Damiano d’Asti si continua a lavorare per la ripartenza e per la promozione del territorio.

Nelle linee programmatiche dell’Amministrazione, fra le attività in programma, era previsto il rilancio del turismo nella Città tramite la valorizzazione delle attrattive del territorio da effettuarsi anche in sinergia con le altre realtà locali; l’Amministrazione intende, infatti, non solo riproporre e promuovere l’annuale iniziativa “Barbera Incontra”, eventualmente arricchita con eventi collaterali, ma realizzare iniziative che, in altre realtà vicine alla nostra, hanno avuto un forte richiamo turistico e una notevole valenza promozionale come il “Magico Paese di Natale nelle terre Unesco” e il Presepe vivente.

Per la progettazione e la realizzazione di tale attività l’Amministrazione comunale si avvale di un soggetto esterno che vanta un’affermata esperienza nel settore: l’Associazione culturale Generazione con sede in Govone, già ideatrice di esperienze analoghe nel Comune di Govone e in altri Comuni dell’astigiano, a cui con delibera della Giunta comunale è stato affidato il servizio che prevede una doppia attività, quella di comunicazione e quella di organizzazione eventi e iniziative.

Per quanto riguarda l’attività di comunicazione è previsto un servizio di ufficio stampa con invio di comunicati mensili a diffusione nazionale per 9 mesi da aprile e organizzazione di presso tour, l’attività social con creazione e gestione account di promozione turistica ed eventi fino al 31.12.2021 e lo sviluppo delle attività di comunicazione e promozione con i tour operator.

Per quanto riguarda gli eventi e iniziative si parte con l’organizzazione di “La Barbera Incontra il Festival del Cibo”, con l’inserimento del format Festival del Cibo con uno spazio giornaliero nella tre giorni del Festival la Barbera Incontra che si punta a fare in presenza nel massimo rispetto delle normative anticovid vigenti al momento dell’evento.

Gli altri eventi riguardano invece il periodo natalizio con l’organizzazione nei due weekend dedicati al Presepe Vivente di mercatino tematico di Natale con 15-20 espositori e il coordinamento e l’inserimento nel circuito delle iniziative promosse dal comune di San Damiano d’Asti, nei due fine settimana (sabato e domenica 11/12 e 18/19 dicembre) del Presepe Vivente (che quindi raddoppia), nelle iniziative e attività del territorio del Magico Paese di Natale nelle Terre UNESCO.