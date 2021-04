San Damiano d’Asti: dall’amministrazione comunale tante iniziative e nuovi servizi per i cittadini e il territorio

Sono diversi i temi toccati dal sindaco di San Damiano d’Asti, Davide Migliasso, nel consueto appuntamento in videoconferenza con la stampa locale per fare il punto sull’attività dell’amministrazione, impegnata su diversi fronti in questa fase delicata della riapertura.

In deciso miglioramento la situazione covid con i soggetti positivi scesi a 12, ma nessuno ricoverato; non vengono segnalati casi alla Casa di Riposo, nè nelle scuole presenti sul territorio sandamianese.

Intanto alla casa della salute continuano le vaccinazioni, che adesso vengono eseguite in cinque giorni della settimana, una in più di prima (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica), anche grazie al supporto del volontario. “All’ingresso della struttura sanitaria, infatti, è possibile trovare, nei giorni di vaccinazione, volontari che aiutano a compilare la documentazione richiesta prima di sottoporsi al vaccino. Grazie per questo importante servizio che è sicuramente di supporto e sostegno alle vaccinazioni, garantendo maggior snellezza e velocità. Ottima sinergia tra Amministrazione Comunale, ASL, Personale Sanitario e Associazioni di Volontariato” afferma Migliasso.

Per quanto riguardo le scuole è in corso l’iniziativa della visita al palazzo comunale e incontro con l’amministrazione da parte di molte classi delle scuole elementari dell’Istituto Alfieri, sono due le classi che sono venute a far visita e giovedì mattina ci sarà una terza classe (nella foto principale la classe 5a ricevuta in Comune). Viene omaggiata a tutti gli insegnanti e agli studenti una copia della Costituzione.

“Da questa settimana prende avvio presso il nostro Comune lo sportello SUAV (Sportello unico di area vasta), si tratta di una collaborazione avviata dal comune di San Damiano d’Asti, tramite l’unione collinare Terre di Vino e di Tartufi, con la provincia di Asti, l’obiettivo è quello di condividere le risorse e le professionalità dei due enti per poter offrire un servizio sempre migliore alle imprese del territorio, cercando di ridurre in modo sensibile i tempi di rilascio della autorizzazioni” spiega il primo cittadino sandamianese, che poi prosegue: “Lo sportello SUAV ha la sede ufficiale ad Asti, presso il palazzo della provincia, e avrà una sede decentrata presso il Comune di San Damiano con apertura dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12,30. Al sabato mattina sarà a disposizione del pubblico anche il personale della Provincia.

Come amministrazione comunale e come giunta dell’unione abbiamo deciso di perseguire questa strada in quanto riteniamo che unire le forze sia strategico per fronteggiare la difficoltà legate alla carenza di risorse di personale, ed è ormai diventata una necessitò fondamentale per gli enti, soprattutto quando si vuole continuare ad offrire servizio efficienti e di qualità ai propri cittadini”.

Il comune di San Damiano d’Asti comunica che gli operatori che dispongono di autorizzazione per il commercio su area pubblica rilasciata dal Comune di San Damiano d’Asti, sono tenuti a provvedere all’inoltro del VARA aggiornato all’anno fiscale 2018. Per coloro che intendono rinnovarlo presso codesto Comune devono presentare entro e non oltre il 30 giugno 2021 la modulistica allegata alla presente comunicazione.

Info e chiarimenti: Tel. 0141975056 int. 6 e-mail: commercio@comune.sandamiano.at.it

L’amministrazione comunale investe anche per migliorare le proprie attrezzature: “Abbiamo acquistato da azienda sandamianese un nuovo mezzo comunale: un trattore che ci consentirà di svolgere internamente ulteriori attività di manutenzione del territorio e del verde pubblico.

Investiamo anche sul comparto attrezzature a sostegno dell’attività dei nostri dipendenti e per essere sempre più altamente operativi” dichiara Migliasso.

Si punta inoltre ad offrire sempre più servizi ai cittadini: “Sono in corso i lavori per la realizzazione di una dog area, un’area attrezzata per cani che sarà resa disponibile nelle prossime settimane nei pressi degli impianti sportivi” spiega il sindaco. “Sono iniziati i lavori di recupero del boschetto presso l’asilo Mariele Ventre, mediante un’attività di trinciatura,

alla quale seguirà la piantumazione di alcune piante, grazie anche alla collaborazione dei volontari delle due associazioni di Protezione Civile e delle due associazioni dei trifulao.”

In tema di ambiente prosegue l’iniziativa di pulizia dai rifiuti lasciati abbandonati sul territorio comunale da parte del gruppo di volontari, che ormai ha superato le cinquanta unità; le uscite per la raccolta sono quindicinali, al sabato pomeriggio (nelle foto sotto un gruppo di volontari e i sacchetti di rifiuti raccolti sabato scorso) e sono organizzate in modo da coprire l’intero territorio comunale, dal concentrico alle frazioni.

E’ stato pubblicato sul sito dell’unione Terre di Vini e Tartufi l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento della concessione di n. 2 campi da tennis di proprietà del Comune di San Damiano d’Asti siti in via Einaudi. L’intervento comprende anche lavori di riqualificazione. Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere presentate all’Unione di Comuni Terre di Vini e di Tartufi all’indirizzo PEC: unione.vinietartufi@pec.it, entro e non oltre le ore 12 del giorno 30/04/2021

Per maggiori informazioni: https://www.terrevinitartufi.at.it/it/news/avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-per–19171c49-d727-4fc1-aece-f1dab7d06c72

Domenica prossima, 2 maggio, sono in programma due appuntamenti: al mattino si svolgerà il mercatino degli animali presso Baluardo Palestro, con partecipazione aperta a tutti coloro che hanno i requisiti senza costi; al pomeriggio in piazza Libertà a San Damiano, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, ci sarà il teatro dei burattini per tutti i bambini. Lo spettacolo si svolgerà nel pieno rispetto delle normative covid. Spettacolo di burattini, clown e pupazzi.

Lunedì 03 maggio si svolgerà nuovamente il servizio di Sportello Legale del Cittadino che torna ai suoi appuntamenti tradizioni, il primo e il terzo lunedì del mese. È possibile usufruirne dalle 9.00 alle 12.00 in Municipio. Si consiglia la prenotazione per una miglior gestione degli appuntamenti.

Infine una notizia di servizio con il comunicato dell’Acquedotto della Piana che riportiamo integralmente

Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Con riferimento alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, visti i provvedimenti governativi, RICORDIAMO che, salvo nuove disposizioni, entrambi gli sportelli del Servizio

Idrico Integrato di Villanova d’Asti e San Damiano d’Asti risultano sempre accessibili al pubblico esclusivamente previo appuntamento.

Tutte le informazioni, pratiche, e richieste relative al servizio idrico potranno essere regolarmente svolte tramite i canali già in uso:

Telefono 800 763 800 mail info@acquedottopiana.it Fax 0141 945105

Gli appuntamenti per accedere agli sportelli di Villanova d’Asti e di San Damiano d’Asti dovranno essere concordati preventivamente telefonando al n. 800 763 800 nell’orario di servizio telefonico di seguito riportato: dalle 8:15 alle 12:45 e dalle 14:30 alle 17:00 dal lunedì al venerdì