Riconfermato l’organigramma del Lions Club Asti Host

In armonia con lo statuto, i soci del Lions Club Asti Host nei giorni scorsi hanno provveduto all’elezione in via telematica delle cariche sociali per la stagione 2021/22.

Partendo dalla considerazione che la forzata situazione pandemica ha congelato in misura rilevante il programma del consiglio direttivo uscente, i soci hanno votato compatti per la rielezione dell’organigramma uscente per la prima volta nella quasi sessantennale storia del club. Il riconfermato presidente Massimo Cellino ha voluto sottolineare che la stima e la fiducia tributata dai soci con questa decisione senza precedenti sarà il miglior propellente per operare sempre più intensamente a favore dei più deboli, ricordando comunque che, anche a distanza e in clima di pandemia, il Lions Club Asti Host sta supportando parecchie situazioni critiche di famiglie in grave difficoltà per il Covid.

Questo il riconfermato organigramma del Lions Club Asti Host per il 2021/2022: Presidente Massimo Cellino, Primo Vicepresidente Francesco Scalfari, Seconda Vicepresidente Simona Bottero, Segretario Massimo Massobrio, Cerimoniere Andrea Brignolo, Tesoriere Gianmaria Piacenza, Consiglieri Alessandro Agostinucci, Paolo Camagna, Alfredo Cicero ed Ezio Mosso, Censore Mario Fogliotti, Revisori dei conti Giorgio Gili, Ezio Claudio Pia e Massimiliano Soldati.

Fa inoltre parte di diritto del Consiglio la Past President Federica Oddone.