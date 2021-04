Asti, ricevuta in municipio da sindaco e assessore Lavinia Saracco, riconfermata delegato Coni provinciale

Venerdì scorso, 16 aprile, il Sindaco della Città di Asti, Maurizio Rasero, e l’Assessore allo Sport, Mario Bovino, hanno ricevuto il Delegato del CONI di Asti Lavinia Saracco, già in carica effettiva dall’anno 2013 e riconfermato per il quadriennio olimpico 2021-2024.

Lavinia Saracco è stata eletta anche membro di Giunta Regionale del CONI Piemonte ed in merito ha sottolineato che intensa collaborazione e sinergia istituzionale saranno alla base dell’impegno del CONI Asti.

È in questo momento in via di definizione il prestigioso Staff CONI Asti composto da grandi personalità dello sport astigiano che avrà il delicato compito di supportare il Delegato e la sua attività sul territorio provinciale in un momento così difficile per lo sport a tutti i livelli.

Il Primo Cittadino durante l’incontro si è congratulato con la professoressa Saracco per l’importante riconferma e per il lavoro da sempre svolto con impegno e dedizione sul territorio astigiano.

L’Assessore Mario Bovino si complimenta con la Lavinia Saracco per la sua riconferma alla carica di delegato CONI certo che la passione, l’impegno e la grande competenza che da sempre la caratterizzano saranno per Asti e lo sport un valore aggiunto ed un grande alleato con la quale collaborare per la ripartenza dello sport astigiano.