Raccolta fondi con mini giardini pasquali a sostegno della Croce Rossa di Asti

Mai come in questo periodo di restrizioni sociali, di difficoltà economica e di emergenza sanitaria, si sente il bisogno di essere solidali e sostenere chi, da ormai più di un anno, sta lavorando oltre il possibile per la sicurezza delle persone.

I ragazzi con disabilità frequentanti il Centro Diurno S. Spirito Valdocco di Asti e l’Associazione Sindrome X-Fragile Piemonte non vogliono di certo trascorrere questo periodo emergenziale con le mani in mano e, coordinati dai propri educatori, hanno ideato la raccolta fondi “Ditelo con un fiore…fai sbocciare la solidarietà”.

Attraverso la realizzazione totalmente artigianale di mini-giardini “fai da te”, decorati con temi pasquali, verranno raccolti fondi per contribuire all’acquisto, da parte della Croce Rossa di Asti, di un nuovo mezzo per il trasporto di persone con disabilità; l’idea è nata, infatti, dopo aver visto la promozione di una raccolta fondi online promossa dalla Croce Rossa di Asti, i ragazzi non hanno perso un minuto di tempo e si sono messi subito all’opera per realizzare questi “gadget” pasquali e contribuire in maniera concreta al raggiungimento della cifra necessaria.

La filosofia educativa su cui si basa questa iniziativa, e tante altre che verranno realizzate, è che, attraverso il lavoro,l’impegno e il sostegno da parte delle persone con disabilità fisica e intellettiva nei confronti di realtà astigiane e della comunità locale in genere, si possano fare passi in avanti verso una migliore inclusione sociale, nonché un incremento dell’autostima e della consapevolezza delle proprie potenzialità.

Tutti i gadget realizzati si possono trovare presso il Bar Caffetteria Al Conte Verde in via Conte Verde, la Bottega AltroMercato in via Cavour e presso il supermarket NaturaSi di piazza Torino, con un offerta di 10 euro, ricordiamo il ricavato andrà totalmente alla Croce Rossa di Asti e sarà compreso di un simpatico omaggio totalmente realizzato “Made in Noi” .