Quarto incontro di Cantiere Genitori, percorso di formazione e condivisione sull’educazione

L’Istituto Comprensivo Asti 3 “Angela Chiappino” e l’Associazione “Genitorinsieme” propongono un nuovo incontro di Cantiere Genitori, il percorso di approfondimento sull’agire educativo.

“Ormai, serata dopo serata, la partecipazione entusiasta da parte di genitori e docenti ci conferma quanto bisogno ci sia di occasioni come questa. Cantiere Genitori rappresenta uno spazio speciale di umanità e di cultura pedagogica perché scuola e famiglia possano costruire insieme uno rapporto di condivisione autentico sull’agire educativo.” commentano con soddisfazione i promotori che per il quarto appuntamento propongono un incontro utile ed interessante. L’appuntamento è sulla pagina FB di Genitorinsieme, mercoledì 21 aprile, alle 20.45, il tema “Genitori, figli e sessualità: istruzioni per l’uso” con la psicologa Francesca Inghirami.

“In questo periodo così delicato in cui l’emergenza covid ha trasformato profondamente la relazione educativa e la collaborazione tra scuole e famiglia risulta quanto mai indispensabile, vogliamo parlare di educazione sessuale. La Dott.ssa Francesca Inghirami, Psicologa esperta in educazione sessuale ci accompagnerà in un percorso di approfondimento su questo tema così delicato e di grande interesse nel percorso di crescita dei nostri ragazzi. Che cos’ è l’educazione affettiva e sessuale? Vogliamo provare insieme a confrontarci sulle difficoltà e le paure dei genitori sull’educazione affettiva e sessuale: come parlare con i propri figli di sessualità.

Scopriremo l’importanza di creare una “stanza degli affetti”, come luogo di ascolto e di confronto tra genitori e figli ed analizzeremo le prospettive dell’educazione affettiva e sessuale oggi.”

IC3 e Genitorinsieme vi aspettano numerosi online sulla pagina Facebook dell’Associazione Genitorinsieme dalle ore 20.45 alle 22.00