Pulizia a San Marzanotto per l’associazione Volontari di Protezione civile Città di Asti

L’associazione volontari di Protezione civile Città di Asti impegnata nella pulizia del territorio.

Una squadra di 5 volontari, su richiesta dell’ufficio ambiente di Asti, è stata impegnata nella zona dell’incrocio di San Marzanotto Piana (sulla strada provinciale 59), per rimuovere una notevole quantità di rifiuti di piccole dimensioni sparsi sulle scarpate della strada che oltrepassa la tangenziale. Come di consueto, l’operazione si è svolta in collaborazione con Asp, che si è occupata del trasporto dei rifiuti al centro di smaltimento.