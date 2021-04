“Province & Comuni”: online il nuovo progetto dell’UPI per costruire la Provincia del domani

È online il sito di “Province & Comuni”, progetto sviluppato dall’Unione Province d’Italia, realizzato nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014 -2020 FESR- FSE per costruire la Provincia del domani.

Il portale web, raggiungibile all’indirizzo https://provincecomuni.eu/ rappresenta un comodo strumento operativo e di informazione attraverso cui saranno resi noti tutti gli aggiornamenti relativi al progetto, a partire dalle iniziative nazionali e locali messe in campo, ma sarà soprattutto il luogo in cui si realizzerà la condivisione e lo scambio di idee, buone pratiche, esperienze e modelli organizzativi (clicca qui per maggiori dettagli sul progetto).

Il commento del presidente della Provincia di Asti e di UPI Piemonte, Paolo Lanfranco: “Province & Comuni è un progetto ambizioso che tratteggia il modello ideale di governance per le amministrazioni locali. Nella triplice veste di presidente dell’UPI Piemonte, sindaco di Valfenera e presidente della Provincia di Asti non posso che dirmi soddisfatto della recente pubblicazione online del sito: era necessario avere un luogo d’incontro virtuale per restare aggiornati sull’iniziativa e condividere con i colleghi amministratori le best practices. Sono convinto che la Provincia di Asti, presente nel progetto insieme ad altre 75 realtà provinciali, possa fornire un valido contributo nel delineare il futuro della Provincia del domani, un ente essenziale per garantire le funzionalità e gli interessi del territorio”.