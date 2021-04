Proseguono le iscrizioni per il Campeggio di Roccaverano 2021 tra sicurezza e tante novità

Si sono aperte nei giorni scorsi le iscrizioni al Campeggio di Roccaverano, edizione 2021, per gli otto i turni previsti per trascorrere un’estate tra natura, divertimento, nuove amicizie e scoperte… il tutto in sicurezza sotto l’attenta organizzazione di Informalmente Asd.

Dopo l’esperienza dello scorso anno, in cui il Campeggio di Roccaverano non si è fermato, nonostante lo scoppio della pandemia, Loredana Esposito, presidente di Informalmente asd, e il suo staff, hanno pensato a nuove proposte per far trascorrere qualche giorno di vacanza spensierata, offrendo la dovuta tranquillità a genitori e ragazzi. “Lo scorso anno abbiamo adottato tutto quanto è stato richiesto dai protocolli e non abbiamo avuto nessun tipo di problema di contagi, né tra i bambini, né tra gli operatori, come nessun caso si è verificato nei nostri doposcuola” spiega Loredana Esposito che aggiunge “Il Campeggio di Roccaverano è un luogo sicuro, perché i bambini non tornano a casa la sera, come in un centro estivo normale. Nessuno ha contatti con l’esterno quando è qui, dunque l’ambiente è particolarmente protetto”.

Sarà per questo che e sono tantissime le preiscrizioni già arrivate, con la settimana ABC2 che è già quasi sold out. Ricordiamo che sono previsti circa 40 posti a settimana, per garantire il distanziamento sociale nella vita del campeggio e nelle attività, e che gli istruttori, forti dell’esperienza del 2020, sono pronti ad accogliere gli ospiti adottando tutte le misure di sicurezza previste per questo tipo di attività.

Anche quest’anno non vi sarà una presentazione ufficiale delle attività, il tradizionale open day. “Sarebbe dovuto essere il 18 aprile ad Asti, ma non ci sarà dal momento che siamo ancora in zona arancione. – sottolinea Loredana – Benché fosse solo un momento informativo, abbiamo voluto evitare di correre il rischio di creare anche il minimo assembramento. Ma per chi vuole avere informazioni è a disposizione uno sportello informativo su appuntamento presso la sede di Informalmente asd in via Nino Costa 19 ad Asti, chiamando al 3896443479. Informazioni si possono avere anche tramite mail a campeggiodiroccaverano@gmail.com è possibile richiedere depliant regolamento e scheda del turno scelto. “

Come ogni anno, gli organizzatori pensano ad una proposta con accattivanti novità. Quest’anno la prima novità è lo “short camp”: dal 16 al 19 giugno: si tratta di un turno più breve, della durata di tre notti e quattro giorni, in cui si può vivere l’esperienza a 360 gradi del campeggio, in meno tempo, dedicato a chi non se la sente di pensare ad una settimana intera lontano da casa.

Ecco come saranno distribuiti gli altri turni settimanali:

1° turno, dal 20 al 26 giugno, avrà come tema “Natura e Avventura” scoprendo divertendosi la bellezza dei paesi della Langa Astigiana e della incontaminata natura

2° turno, dal 27 giugno al 3 luglio, è dedicato alla “ABC2=Arco, Bici, Cavallo” e la novità di quest’anno sono i cavalli direttamente in Campeggio (posti quasi esauriti!)

3° turno, dal 4 al 10 luglio, ci si diverte in cucina con “Chef in Langa”

4° turno, dall’11 al 17 luglio, novità con “Sport Caos” in cui il tema principale sarà lo sport non visto nell’ottica della competizione ma del puro divertimento

5° turno, dal 18 al 24 luglio, “3.2.1 ….Sfida!” all’insegna delle challenge … ma nella natura e lontano dai pericoli dei social

6° turno, dal 25 luglio al 31 luglio, il tema è “Natura e Avventura… da brivido!”, un’esperienza avventurosa, con proposte come, tra le altre, la passeggiata notturna nei boschi

7° turno dal 1° agosto al 7 agosto, sarà “XL”

8° turno, dal 29 al 4 settembre, una novità che avrà come tema “Settimana Esplosiva” dedicata alla scienza e alla sperimentazione.

E’ prevista una breve interruzione dedicata alle famiglie nelle settimane centrali di agosto, per vivere l’esperienza di Roccaverano con mamma e papà.

Ricordiamo che quella del 2021 è la 42a edizione del Campeggio di Roccaverano, organizzato da Informalmente asd presso la struttura di proprietà della Provincia di Asti. L’esperienza è rivolta ai minori tra i 6 e i 17 anni di età.