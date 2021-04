Proseguono i preparativi per l’edizione 2021 di Asti BenEssere, sabato riunione online

Prosegue a tambur battente l’organizzazione dell’8° edizione di Asti Ben Essere 2021 che si terrà dal 7 al 12 giugno in modalità sia in presenza che on line in modo capillare sul territorio di Asti e provincia.

Verranno coinvolti numerosi centri olistici, circoli culturali ed associazioni attivi sul territorio astigiano sul tema della salute e del benessere al naturale.

Sabato 10 aprile alle ore 17 è stata organizzata una riunione su piattaforma on line aperta a tutti gli aderenti al progetto e a tutti coloro che vorranno partecipare.

Per partecipare ed avere il codice di accesso alla piattaforma è necessario inviare una mail di richiesta ad altromercato@ravafava.it.