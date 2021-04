Premio Scuola Digitale: tutti i vincitori dell’edizione 2021 organizzata in diretta dall’IIS Castigliano di Asti

Anche quest’anno l’I.I.S. “A. Castigliano” è riuscita ad organizzare la fase provinciale del Premio Scuola Digitale, un evento MIUR che intende raccogliere e premiare le iniziative digitali e di Didattica Digitale Integrata svolte durante gli anni scolastici 2019-20 e 2020-21.

In diretta sul canale Youtube del Castigliano allestito nella scuola, durante la kermesse sono stati presentati attraverso brevi video, i lavori delle diverse scuole partecipanti, sia del I ciclo, sia del II ciclo. L’evento è stato presentato da Alessia Conti che ha condotto la mattinata in cui sono stati presentati i progetti valutati dalla giuria formata dalla coordinatrice Anna Alessandra Massa, referente del Piano Nazionale Scuola Digitale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, Elisa Pietragalla, Francesco Scalfari, Chiara Gianotti, Catia Santini, Simonetta Siega e Dario Zucchini.

“E’ stata una mattinata emozionante – è il commento della Dirigente Martina Gado – faccio i complimenti a tutte le scuole che hanno partecipato e ai vincitori.”

I progetti vincitrici sono stati i seguenti:

I ciclo

1° Istituto Comprensivo di Canelli con il progetto “Il nostro WEB-SPACE”

2° Istituto Comprensivo C.A. Dalla Chiesa di Nizza Monferrato con il progetto “@rt from art

II ciclo

1° Istituto Alfieri – Liceo Artistico con il progetto “Illustra il protocollo: il digitale al servizio della tutela della salute”

2° Istituto Castigliano con il progetto “Mascherine in DAD”

3° Istituto Pellati con il progetto “Stampante Visuo-Spaziale”

I premi saranno consegnati fisicamente il prossimo 11 maggio, con un evento di premiazione fisico. Ai vincitori è andato un assegno di 1000 euro per lo sviluppo del progetto digitale, al secondo una tavoletta grafica per disegnare e per la didattica a distanza, al terzo una action-cam.

Di seguito il video dell’evento.