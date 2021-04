“Postcards from Great Britain”: FuoriLuogo di Asti riparte con una mostra fotografica

Dal 30 aprile fino al 31 maggio sarà possibile visitare presso FuoriLuogo Asti la mostra “Postcards from Great Britain”: un progetto su larga scala pensato e ideato da Shutter Hub, un’organizzazione londinese operante nel campo fotografico a livello mondiale, invitando fotografi a condividere la loro visione sulla cultura britannica attraverso immagini fotografiche, volto a creare interazioni e scambio.

Le mostre pop-up sono tenute in tutta Europa, selezionando location in luoghi di passaggio che abbiano grosse vetrate affinché le foto formato cartolina possano esser viste dall’esterno. Curatrice della mostra a FuoriLuogo è Dayana Marconi, fotografa astigiana che ha lavorato ed esibito a livello internazionale, membro della Royal Photographic Society e di Women Occupy Hollywood.

“Postcards from Great Britain è stata lanciata ad Haarlem al famoso hotel Lion D’Or e da lì avrebbe dovuto proseguire svolgendosi all’interno degli spazi fisici come di consueto – spiega l’iniziativa il presidente di FuoriLuogo, Riccardo Crisci – Poi l’arrivo del Covid ha costretto gli organizzatori a reinventare le modalità di fruizione visti i lockdown e le chiusure dei luoghi culturali e non, cosi è nata loro l’idea di utilizzare spazi situati in luoghi di passaggio e dotati di grosse vetrate, trasformandole cosi in bacheche visibili dall’esterno. Quando grazie alla connessione creata da Dayana Marconi è nata la possibilità a noi di FuoriLuogo di far parte di questo circuito europeo ci è sembrata subito un’idea molto bella. Anche in un momento in cui viaggiare o prendere un aereo sembra ancora un miraggio, ci piace pensare di riuscire a portare le persone tramite la fantasia e l’immaginazione in uno spazio senza confini e restrizioni”.

Questa mostra sarà un nuovo punto di inizio per l’associazione astigiana che, come dichiara lo stesso Crisci, sta guadando avanti “lavorando ad una call per fotografi in cui si chiederà di raccontare Asti ed il suo territorio attraverso la fotografia, secondo la propria prospettiva”.

Per visitare la mostra formata da quasi 200 foto, che raccontano le mille sfumature della cultura inglese a 360 gradi attraverso gli occhi degli artisti, non sarà necessario entrare dentro FuoriLuogo. Grazie alla particolare esposizione, si potrà osservarle dall’esterno,attraverso le vetrate. FuoriLuogo si trova ad Asti in via Govone 15.

Chi è Dayana Marconi, curatrice della mostra

Associate Member della Royal Photographic Society e membro di Women Occupy Hollywood, Dayana Sharon Marconi è una fotografa astigiana che ha lavorato ed esibito a livello internazionale.

Nel 2018 si è laureata presso la Falmouth University, Master of Arts Photography with Distinction ed ha collaborato con Fuoriluogo creando una mostra interattiva per il suo progetto di Master “I can hear you now” che ha vinto due Bronze Medals ai Los Angeles “Global Music Award” per le categorie “Soundtrack collection” and “Composition/

Composer” con il suo short documentary “[ɪˈmaː.ɡoː]” e, con le sue immagini, il premio “Arte per il Sociale” durante la mostra “Contemporary Rome Art, Mostra internazionale Arte contemporanea” a Palazzo Velli, Roma. Le sue immagini sono state selezionate diverse volte da Shutter Hub e sono diventate parte di importanti collettive da loro create a Londra, Amsterdam, al “Pow Wow” Street Art Festival di Rotterdam, presso l’Università di Cambridge, ed in Francia durante il Festival Pil’Ours. Dopo aver vinto un posto nell’Art Residency “The Lab: Human 2019-2020” presso Yogurt Magazine a Roma, sta attualmente lavorando alla sua prima pubblicazione “Caterpillar”, che verrà auto-pubblicata in edizione limitata e numerata entro il 2021 e come curatrice per la mostra “Postcards from Great Britain” che si terrà a FuoriLuogo.