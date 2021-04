Portacomaro Stazione, aperta una raccolta fondi in memoria di Carlo Borgna

La Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso di Portacomaro Stazione ha aperto una raccolta fondi in memoria di Carlo Borgna, recentemente scomparso.

La somma ricavata, come da volontà della famiglia, sarà devoluta alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo. Le offerte sono raccolte presso la Società Operaia Aricola e la Farmacia dal Cielo di Portacomaro Stazione. E’ possibile anche effettuare un bonico all’ IBAN IT76E0608547610000001080407 intestato a Società Operaia Agricola, causale “Donazione in memoria del socio Carlo Borgna”.