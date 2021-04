Polizia di Stato, avvicendamento di funzionari alla Questura di Asti

Nuovi funzionari alla Questura di Asti dallo scorso 18 aprile.

Ha preso servizio il Commissario Capo della Polizia di Stato Federico Mastorci, di origine ligure, 30 anni, laureato in giurisprudenza ed in servizio in Polizia dal 2016. Mastorci, che in precedenza ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Parma per circa 3 anni, con l’incarico anche di portavoce della Questura, assume l’incarico di dirigente della Squadra Mobile, ufficio in prima linea nello sviluppo di delicate e laboriose attività investigative in un contesto territoriale sicuramente complesso.

Ha invece assunto servizio alla Questura di Torino il Commissario Capo Francesco Gigante che per quasi due anni ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico astigiano. Napoletano, 36 anni, Gigante con competenza e professionalità ha coordinato le attività di controllo del territorio in città, rappresentando per il personale impegnato in questo delicato servizio un valido punto di riferimento e distinguendosi per cortesia e capacità di ascolto. Al suo posto il Questore ha individuato, in qualità di nuovo dirigente delle Volanti, il Commissario Capo Valerio Coluccio. Di origine calabrese, 33 anni, laureato in giurisprudenza, Coluccio, nel 2020, era stato assegnato alla Questura di Asti, al termine del corso di formazione per Funzionari, per lo svolgimento del tirocinio operativo ed al termine di questo aveva già assunto nell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico l’incarico di funzionario addetto.