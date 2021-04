“Plogging for the heart” la gara green in occasione della giornata mondiale della terra

Domani, 22 aprile 2021, sarà la giornata mondiale della terra.

Per questa occasione il gruppo degli Ecorunner di Asti ha organizzato la “Plogging for the heart” una “gara green” che consiste nel fare una corsa o una camminata raccogliendo i rifiuti abbandonati.

Il regolamento della sfida prevede che, dal 22 al 25 aprile, ogni concorrente potrà partire da casa propria correndo o camminando e raccogliendo più immondizia possibile. Una volta terminato il raccolto basterà pubblicare una foto sui social con l’hashtag #ploggingfortheheart. Si potrà inoltre pesare il sacchetto e compilare il format indicando quanti kg di immondizia si sono raccolti.

L’associazione Protect Our Home di Asti ha sfidato i colleghi di Torino. Ogni concorrente che vorrà partecipare dovrà raccogliere i rifiuti durante la corsa e mandare la foto con il raccolto indicando la provincia di provenienza. Tra Asti e Torino vincerà chi avrà mandato più foto!