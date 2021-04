Pierdomenico Baccalario: “Ai ragazzi dico di non smettere mai di cercare storie da raccontare, e di mantenere le promesse”

Alla conferenza hanno partecipato il Responsabile del Corso Serale, Prof. Civitate Giuseppe, il Dirigente Scolastico dell’Istituto agrario di Asti, Renato Parisio, e i referenti del progetto “Sagome in cammino”, il Prof. Antonello Rosson (docente Corso Serale Castigliano) e la Prof.ssa Francesca Ricchetti.

L’evento, tenutosi in data odierna lunedì 26 aprile all’Istituto Penna di Asti, rientra nell’orizzonte di “Sagome in cammino”– percorso che nasce da un amore sincero per la letteratura, l’arte, la musica e per ogni forma di libera espressione dell’animo umano -, tutte qualità che appartengono a Pierdomenico Baccalario, il quale nel corso del suo intervento davanti ad un nutrito gruppo di alunni, sia in presenza sia da remoto, ha potuto regalare alla platea pillole del suo lavoro da scrittore. Come raccontato dal Prof. Antonello Rosson (docente Corso Serale Castigliano e suo compagno al Liceo Classico di Acqui Terme), l’idea di Baccalario è sempre stata molto chiara sin dall’inizio : “Al liceo tutti i miei compagni volevano diventare calciatori, astronauti – dichiara lo scrittore – mentre io ero sicuro di voler fare lo scrittore“.

Tutto è iniziato con una piccola bugia – “Ho cominciato a fare lo scrittore quando avevo 23 anni, ora ne ho 46, quindi posso dire di aver dedicato metà della mia vita ai libri. Il trampolino di lancio per la mia carriera è arrivato in maniera piuttosto casuale e decisamente bizzarra. Venni a conoscenza del premio “Battello a vapore” e volli iscrivermi subito. Il problema? Avevo soli 17 giorni per scrivere un romanzo. Un romanzo? Io che non avevo mai scritto niente. Allora mi misi all’opera e completai l’opera a poche ore dalla scadenza della consegna dell’opera, inviando il documento corretto e stampato al concorso con il nome del mio vicino di casa: tale Sig. Gigi. La fortuna volle che l’identità dei partecipanti fosse sconosciuta alla giuria, e quindi il mio romanzo (La strada del guerriero) prese il primo premio. Alla premiazione dissi che il mio nome era Pierdomenico Baccalario, ma che tutti i miei amici mi chiamavano Gigi”.

Le promesse si mantengono – “Quello che vi voglio donare oggi è una grande parte di me: un taccuino, una penna e un computer. La mia ultima storia è ‘Hoopdriver, duecento miglia di libertà’. Quello che ho fatto è stato semplicemente mettermi nei panni del Pierdomenico 14enne in Inghilterra nel bel mezzo di una pandemia, che aveva fatto una promessa al nonno. Ovviamente voglio sottolineare di come il mio protagonista immaginario viva in un’ Inghilterra che consente di viaggiare, ma che mai si sarebbe immaginata un ragazzo capace di fare tutti quei km in bicicletta. Tutto è infatti incentrato su Billy Hoopdriver, tredicenne furioso con suo padre e con il mondo. Un giorno decide di scappare di casa con Azzurra, la bicicletta che ama più di qualsiasi altra cosa, per rivedere il nonno a cui tempo prima promise il ritorno. Duecento miglia verso sud lo separano da suo nonno, Jim Hoopdriver, che millanta un passato da musicista rock. A legarli c’è una promessa che Billy deve assolutamente mantenere, nonostante il virus che sta ingabbiando il mondo.

Infine un consiglio rivolto agli studenti, proprio in merito a quest’ultimo punto: “Vi consiglio di promettere poco ma mantenere sempre la parola data, nel rispetto dei limiti. Ragazzi andate sempre a cercare delle storie da raccontare!“.

Al termine dell’incontro lo scrittore si è fermato per una sessione firma copie dell’ultimo lavoro svolto