Per il terzo incontro con “Nutri-menti: benessere a 360°” 4 eventi dedicati agli animali

Terzo incontro con “Nutri-menti: benessere a 360°”, domenica 18 aprile, con 4 eventi tutti dedicati agli animali, soprattutto ai “Pet”, cioè gli animali domestici come cani e gatti, e alla relazione e comunicazione tra gli uomini e gli animali.

Come per gli altri appuntamenti, la giornata sarà scandita da eventi diversi, dedicati a bambini, famiglie e adulti, grazie alle collaborazioni con diverse realtà del territorio:

– alle ore 10.30: un laboratorio interattivo di DanzaMovimentoTerapia attraverso cui esplorare gli animali, i loro movimenti e il loro modo di giocare. Incontro dedicato ai bimbi dai 4 agli 8 anni e la loro famiglia. Condotto dalla dott.ssa Chiara Puliga dell’équipe Istinto e Psiche;

– alle ore 15.00: un laboratorio assistito con gli animali condotto dall’Associazione Le2impronte sulla conoscenza del mondo canino e sulle differenze con i loro “eterni nemici” gatti. Incontro per bambini tra i 5 e 10 anni e i loro genitori;

– alle ore 16.30: una lettura animata proposta dall’Associazione Le2impronte e dalla Libreria Marameo, con cui viaggiare nel mondo delle storie e della fantasia. Incontro per bambini tra i 5 e 10 anni e i loro genitori;

– e per concludere, alle 18.30: le Associazioni Le2impronte e Zampe in Spalla, ci accompagneranno, attraverso un seminario, nel mondo della relazione e della comunicazione con gli animali che vivono con noi, partendo dal presupposto che una buona relazione nasce sempre dall’ascolto.

Il progetto è proposto dall’Associazione culturale “Le2impronte” e dalle psicologhe dell’équipe “Istinto e Psiche” di Alba, grazie al contributo della Fondazione CRC, al patrocinio della Città di Alba e di una vasta rete di realtà del territorio. È rivolto a tutti coloro che, ad ogni età, abbiano interesse nel conoscere risorse e idee per coltivare il proprio benessere.

È possibile partecipare ad un singolo evento o all’intera giornata a seconda dei propri interessi e impegni. Gli incontri sono gratuiti e su prenotazione. Le prenotazioni chiuderanno giovedì 15 aprile.

L’impegno delle associazioni in campo nel progetto è anche quello di promuovere informazione e consapevolezza circa il tema del benessere, nelle sue diverse forme, ad ogni età e fase di vita; per questo il percorso “Nutri-menti” è un ciclo di eventi che vogliono essere gratuiti e accessibili a tutti. Qualora una persona voglia sostenere i progetti può diventare socio dell’Associazione Le2impronte e tesserarsi per l’anno 2021 o fare un contributo volontario.

Per informazioni e prenotazioni seguite i siti web o le pagine Facebook e Instagram: Le2Impronte o Istinto e Psiche, oppure contattate il 349 68 29 388.

I prossimi incontri sono in programma domenica 16 maggio e l’intero weekend dell’11 e 12 giugno, si terranno, se sarà possibile, presso la sede dell’Associazione Le2Impronte e di Istinto e Psiche in viale Vico 6 ad Alba, oppure attraverso la piattaforma Zoom.