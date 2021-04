Orto e Giardino, i consigli del “Gianca” per seminare ortaggi e proteggere frutta e piante

Siamo a metà aprile, l’orto ed il giardino richiedono attenzioni ed ecco tornare l’appuntamento con la rubrica con i consigli del “Gianca”.

Attraverso questo speciale, Giancarlo Bona, titolare e volto storico di Bona B&P di via Perosi 20, ad Asti, mette a disposizione la sua grande competenza e l’esperienza maturata in cinquant’anni di grande passione per quello che la natura ci sa dare, se ci si muove nel modo giusto.

ORTO

Semine all’aperto

E’ tempo di seminare la bieta da coste, la cipolla colorata, il radicchio, lo spinacio. Dal 15 aprile si possono anche seminare, sempre all’aperto, basilico, carota, fagiolo e fagiolini, prezzemolo e ravanello.

In semenzaio

Nel semenzaio si può procedere con la semina di cavolo cappuccio, indivia riccia, porro, scarola e sedano.

Trapianto

E’ anche giunta l’ora del trapianto di ciò che avete piantato in semenzaio a marzo, come indivia, zucca, zucchino, pomodoro, cetriolo, peperone, melanzana, fragole, cipolle bianche e cipolle rosse di Tropea.

GIARDINO

E’ tempo di arieggiare il prato, di riseminare e concimare.

In questo periodo è importante trattare le rose con rame e zolfo.

Si può procedere anche con la mezza a dimora di arbusti sempreverdi, come il lauroceraso e il pitosforo evonimo.

Se disponete anche di un frutteto, sulle Drupacee, dopo la fioritura, è importante trattare contro la bolla e la moniglia, mentre sulle Pomacee, è necessario intervenire per proteggerle da ticchiolatura e mal bianco.

