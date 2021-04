Oltre un anno “senza musica”: i pensieri senza microfono di Alice Sansebastiano

Pensieri “intonati” in un momento “stonato” per Alice Sansebastiano. La cantante astigiana è rimasta senza voce. Non afona bensì con la spina staccata al microfono, lo strumento che gli permetteva di dare voce innanzitutto alla propria passione.

Oltre un anno “senza musica” che sta presentando il conto in termini emotivi e non solo professionali. «Accade a me che sono un’appassionata, non posso pensare cosa accada a coloro per i quali è anche fonte di sostentamento» interviene l’artista di Asti.

Comune denominatore è l’amore per questa arte. «Mi aspettavo di salire sul palco del Gazebo a Canelli per la nuova edizione del talent “Music – Vinci il tuo sogno” poi lo stop – ricorda la cantante e modella, 30 anni, che abita a San Marzanotto – è trascorso ormai oltre un anno e mai così tanto mi manca la musica. C’è l’aspetto artistico ma anche psicologico. L’importanza della canzone per la mente e l’anima di chi come me ama la musica».

Bloccati in casa ci si cimenta in registrazioni amatoriali perché anche gli strumenti come una cassa un microfono ed un pubblico sembrano ormai solo lontani ricordi. Si è a casa ma non si resta fermi. «Le lezioni le si possono fare solamente on-line o via telefono, importanti anche così per non perdere le proprie capacità ed allenamento ma pure per sentirsi sempre vicini» ammette l’artista.

Lontani dal palco come dagli studi ma sempre legati alla musica. «Il conforto che la musica mi dona in questo periodo così buio mi aiuta a superarlo. Si contano i giorni sognando le esibizioni dal vivo. Una speranza che voglio condividere con chi della musica ha fatto la propria professione, in tutti gli ambiti lavorativi» conclude Sansebastiano.

Nei mesi scorsi Alice aveva registrato, e proposto sulla propria pagina Facebook, anche un video “a metà”: ripresa con un’immagine al 50% intonando “Halleluja” aspettando ovviamente di poter tornare al 100%. Ultima occasionale e fugace apparizione “live” per l’artista astigiana era stata sul palcoscenico di “Miss Asti 2020”, lo scorso settembre nel capoluogo.