Nuovi progetti e direttivo allargato per i Giovani Imprenditori di Confcommercio di Asti

Nei giorni scorsi si è riunito il “direttivo” dei Giovani Imprenditori Confcommercio della Provincia di Asti per analizzare i riflessi che la pandemia Covid 19 ha avuto e continua , purtroppo, ad avere nei confronti della piccola e media impresa, ma anche per discutere di progetti e di iniziative future di concerto con quelle a cui sta lavorando la Confcommercio, primi fra questi quello riguardante i “Distretti del Commercio”.

Ad inizio lavori, il Presidente dei Giovani Imprenditori Maurizio Toscano ha salutato l’ingresso nel direttivo di Giorgia Clerico – optometrista cotitolare del negozio Ottica Bella e di Antonio Petruzzi – ricercatore di diritto commerciale all’Università di Torino e praticante notaio, a cui è seguito il benvenuto da parte del Direttore della Confcommercio Claudio Bruno.

E’ stata la occasione per ribadire e riprendere alcuni temi e progetti, parzialmente interrcaotti a causa della pandemia , molto importanti e riguardanti la “comunicazione” , il “marketing” e la “formazione”; quest’ultimo si svilupperà con corsi di “inglese commerciale” rivolti a tutte le imprese del territorio astigiano ed in particolare a quelle che operano nel settore della ristorazione e della ricettività , per offrire loro strumenti adeguati ed innovativi mirati al miglioramento della cultura dell’accoglienza turistica.

Durante l’incontro si è parlato anche delle opportunità che potranno nascere da progetti quali quello dei DISTRETTI del COMMERCIO, sia che si tratti di “Distretti Urbani” è il caso del Comune di Asti, sia che si tratti di “Distretti Diffusi”, come quelli che vedono Comuni-capofila quelli Nizza e Canelli, di Villafranca, di San Damiano e di Moncalvo, ma che cointeressano oltre 120 comuni in tutta la provincia di Asti e parte anche nell’Alessandrino e del Chierese (è il caso di Villanova); per “tutti” la Confcommercio è “partner stabile”.

“Una opportunità per il rilancio dell’economia degli ambiti urbani delle nostre città – ha sottolineato Maurizio Toscano – dove noi come giovani imprenditori potremo dare un supporto importante per quanto riguarda la progettazione”.

“I distretti del Commercio sono la cassetta degli atrezzi – ha precisato Claudio Bruno – tramite la quale affrontare e sviluppare temi e questioni molto importanti ed attuali , come la digitalizzazione, l’ambiente e l’efficientamento energetico collegato alla logistica urbana , la sicurezza e la formazione , sviluppare cioè quelle politiche attive funzionali alla ripresa economica della piccola e media impresa e portare risorse sul territorio ; per fare questo sarà molto importante l’apporto dei Giovani Imprenditori che indentificano già l’impresa 4.0”.

“La consulenza,l’informazione e la formazione -ha evidenziato Corrado Attisani Segretario provinciale di Confcommercio Giovani- sono i punti imprescindibili sui quali fare leva sfruttando le professionalità interne al nostro gruppo e alla struttura della Confcommercio di Asti creando una rubrica per rispondere alle domande delle imprese”.

In conclusione il Presidente Toscano ha così riassunto quanto emerso dalla discussione ”Dobbiamo essere pronti per la ripresa e dare supporto alle attività che rappresentiamo come Associazione creando sinergie tra pubblico e privato con la finalità di implementare il potenziale del nostro territorio.”