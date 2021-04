Nei negozi Rava Fava di Asti dieci giorni dedicati alla cura della persona con le promo trattamento corpo

Dall’8 al 18 aprile la Cooperativa della Rava e della Fava dedicherà un focus per la cura della persona con promo al trattamento corpo, ideale in questo periodo primaverile.

Alla Bottega Altromercato di via Cavour 83 in Asti si andrà a conoscere la linea specifica a marchio Natyr, la prima cosmesi con ingredienti bio e fair trade; la tipologia di trattamento sarà esfoliante e tonificante mirato a risvegliare la pelle stimolando i naturali processi rigenerativi (l’olio balsamo esfoliante all’argan e figue de barbarie, il burrocorpo karitè e baobab e la maschera corpo riso e cocco).

Tutti gli ingredienti provengono da filiere etiche certificate e coinvolgono soprattutto cooperative di donne che si sono organizzate per creare un lavoro dignitoso.

Nello stesso periodo il NaturaSì di piazza Porta Torino dedicherà uno spazio a Bio Happy marchio italiano dei laboratori Gala di Cesena (gli stessi che producono Natyr).

Detersione e idratazione sono gli elementi fondamentali per mantenere in buono stato ogni tipo di pelle soprattutto in questo periodo primaverile. Bio Happy propone una linea di gel doccia che garantiscono una detersione delicata con tensioattivi naturali da utilizzare in abbinamento alle creme corpo a base di ingredienti dermocompatibili per un’idratazione profonda.

I prodotti Bio Happy pensano anche al benessere dell’ambiente: gli ingredienti e le fragranze naturali sono ottenuti con processi a basso impatto ambientale mentre il packaging, completamente riciclabile, evita l’utilizzo di imballi secondari (overpackaging).

Nei due punti vendita un invito alla prova con uno sconto del 25% sui prodotti selezionati trattamento corpo delle due linee.

TRATTAMENTO CORPO 08-18-2021