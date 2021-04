Negli stabilimenti astigiani di Smurfit Kappa il Safety Day 2021 si celebra a partire dalla sana alimentazione

Mercoledì 28 aprile i 2.000 dipendenti di Smurfit Kappa Italia troveranno sul banco di lavoro o sulla scrivania un insolito omaggio: una confezione di mele, in una vaschetta in cartone ondulato della gamma aziendale denominata Safe&Green. E’ il gadget scelto dalla branch italiana della multinazionale del packaging a base carta per celebrare il Safety Day, la giornata mondiale dedicata alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Il tema dell’edizione 2021 è infatti “Safety for Life. Wellbeing for Life”. Un benessere totale, per il corpo e per la mente, che per Smurfit Kappa vuol dire: essere attivi, essere in contatto, essere supportati, essere soddisfatti, essere insieme.

In questa declinazione di benessere a tutto tondo, anche l’alimentazione gioca un ruolo di primo piano perché è ormai noto che la salute comincia dalla tavola. E che cosa c’è di più sano di una mela? Da qui l’idea di confezionare quattro esemplari all’interno di una vaschetta Safe&Green, la gamma di contenitori per alimenti 100% sostenibili, riciclabili, biodegradabili realizzati negli stabilimenti italiani. Anche questa un’espressione di benessere a favore del Pianeta.

L’importanza della sicurezza sul lavoro è un tema sempre presente nell’agenda di Smurfit Kappa e non solo il 28 aprile. Tra le iniziative lanciate recentemente ricordiamo le “Safety Conversations”: un percorso di crescita culturale e di sensibilizzazione quotidiana dei dipendenti sul tema della sicurezza con l’obiettivo di rafforzare i comportamenti e le prassi virtuose; e il servizio LifeWorks, un programma di assistenza gratuito e confidenziale a disposizione di tutti i 2.000 dipendenti dell’azienda in Italia che in caso di necessità aiuta ad affrontare problemi lavorativi, di vita o salute. E’ attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno.

Smurfit Kappa, società quotata al London Stock Exchange e parte del FTSE100, è uno dei produttori leader di

soluzioni di imballaggio a base carta con 46.000 dipendenti, oltre 350 stabilimenti dislocati in 35 paesi nel mondo ed un fatturato di 8,5 miliardi di Euro nel 2020. Ha sedi in 23 paesi in Europa, 12 nelle Americhe e siamo

l’unico produttore presente su larga scala in America Latina. L’aziende mette a disposizione una gamma di soluzioni di packaging a base, costantemente aggiornata grazie a conoscenze e innovazioni all’avanguardia. Gli stabilimenti di trasformazione possono approvvigionarsi della maggior parte delle materie prime da cartiere di proprietà del Gruppo, assicurando prestazioni e servizio ottimali. I prodotti sono al 100% rinnovabili e sostenibili. Smurfit Kappa in Italia opera con 26 stabilimenti, di cui 10 stabilimenti integrati, 5 scatolifici, 2 produttori di fogli di

cartone ondulato, 1 cartiera, 1 impianto dedicato al riciclo e 7 stabilimenti di prodotti speciali. Da gennaio 2021

Smurfit Kappa Italia è stata certificata azienda Top Employer per il secondo anno consecutivo.