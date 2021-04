Murisengo, nonno artista in dad alla scuola primaria

Riceviamo e pubblichiamo.

Durante l’ora d’italiano, in Didattica a Distanza, abbiamo avuto un insegnante speciale che ci ha guidato nella realizzazione di un lavoretto particolare, in occasione della S. Pasqua. Di chi stiamo

parlando? L’artista in oggetto è il sig. Carlo Bava, nonno della nostra amica Aurora Caltran. Secondo noi, nonno Carlo, come ama farsi chiamare dai ragazzi, è veramente un artista creativo, che osserva tutto e trasforma oggetti in opere d’arte!!Infatti ci ha aiutato a realizzare un personaggio con vasi di plastica o terracotta. Ci siamo molto impegnati, oltretutto la connessione non era un granché, ma alla fine i risultati sono stati soddisfacenti!!

Questi personaggi, in origine sono stati denominati da Carlo “Vagabondi” perché paiono giullari, che girano il mondo, anzi i giardini, per portare allegria! Sicuramente a noi ne hanno portata perchè ci siamo divertiti tantissimo nel realizzarli!! Le mamme poi spiavano la lezione, non capita tutti i giorni un’occasione così!!

Carlo è una persona speciale, molto giovanile, gioioso…insomma è il nonno che tutti i bambini dovrebbero avere. Per un’ora però è stato per noi un grande maestro, molto paziente, attento alle nostre domande…aveva studiato bene la lezione: conosceva tutti i nostri nomi!! Per finire vogliamo ringraziarlo per averci aiutato ad imparare facendo ed averci trasmesso il rispetto per la creatività individuale!! Naturalmente non è finita qui: con le nostre insegnanti troveremo altre occasioni di apprendimento condiviso!!