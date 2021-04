Murisengo, la scuola dell’infanzia con il progetto orto per la giornata mondiale della terra

“Quando il salvare la Terra parte dal coltivare la terra stessa”: potrebbe essere riassunto così il particolare lavoro che hanno iniziato e stanno portando avanti con successo i bimbi della scuola dell’infanzia di Murisengo nell’ambito del Progetto “Happy Orto”.

In questo contesto l’orto, allestito negli spazi esterni della scuola, viene visto come un luogo magico dove, in modo naturale e spontaneo, si impara la botanica, la geometria, la cucina, l’ecologia e, perché no, la gioia di vivere in questo meraviglioso pianeta chiamato Terra.