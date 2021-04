Moncalvo, al via la campagna di reclutamento della Protezione Civile Radio Club Monferrato

A un anno dalla sua nascita, il gruppo moncalvese della Protezione civile Radio Club Monferrato ha avviato in questi giorni la campagna di reclutamento per il 2021.

In questi dodici mesi, contrassegnati dall’emergenza Coronavirus i volontari hanno svolto diverse attività: sono stati distribuiti tamponi, vaccini e mascherine, è stato svoto in modo continuativo il triage e sostegno ai cittadini durante i mercati e gli eventi. In questi giorni e settimane sono in campo per la campagna vaccinale in atto.

“Un anno intenso, sotto molti aspetti, una squadra che ha affrontato e affronta ogni emergenza che gli si pone davanti, supportati da Radio Club Monferrato sempre pronti ad intervenire con volontari e mezzi operativi necessari. Oggi più che mai abbiamo bisogno di forze nuove” è il commento di Massimo Schiavonetti, coordinatore cittadino che evidenzia come la squadra abbia ritenuto che il miglior modo per festeggiare questo primo compleanno sia quello di accogliere nuovi volontari reclutati tra la popolazione. I nuovi ingressi andranno a sommarsi ai volontari effettivi già in città contribuendo così alla crescita della forza e dell’efficacia del gruppo in questi mesi di impegno nella lotta contro il coronavirus e per le emergenze del futuro.

“Buon primo anno di vita ai volontari moncalvesi della nostra Protezione Civile – dichara Andrea Giroldo, assessore alla Sicurezza – Grazie a tutti per il prezioso servizio svolto e in particolare, per il grande impegno, al coordinatore cittadino Massimo Schiavonetti. Il nucleo originario della nostra squadra ormai è consolidato e operativo, è quindi il momento di ampliare il nostro organico per ottenere un gruppo sempre più presente e pronto durante le emergenze. Prossimamente sarà pronta anche la sede, vedo quindi un periodo molto fertile per il miglioramento delle condizioni generali di sicurezza di Moncalvo”

“Come primo anno devo dire che ho trovato una super squadra pronta ad ogni evenienza, nel nostro piccolo abbiamo fatto tante cose, dal portare generi alimentari alle persone bisognose, siamo riusciti a portare un dono di Natale a molte famiglie, anche fuori Moncalvo. Gestione pandemia alla prima riapertura dei mercati, ai danni della tromba d’aria di agosto. Sempre con supporto di Radio Club Monferrato abbiamo gestito una fiera del tartufo. Ultimamente con la seconda ondata sono arrivati i vaccini, anche lì sempre pronti in prima fila. Adesso in molti vogliono far par parte del gruppo della P.C.,noi saremmo ben contenti di accettarli nel nostro gruppo” conclude Massimo Orsogna, responsabile operativo

Per entrare a far parte della Protzione Civile di Moncalvo si può inviare la propria candidatura alla mail protezionecivilemoncalvo@gmail.com o prendere contatti al 348 2552104. Il Consiglio Direttivo di Radio Club Monferrato prenderà poi in esame le candidature per l’accettazione definitiva.

Di seguito la locandina del –> reclutamento volontari