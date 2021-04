Mombello Monferrato, lavori e pulizia fossi sulle strade comunali

Già da alcuni giorni e fine alla fine di aprile alcune strade comunali saranno interessate da interventi di pulizia e manutenzione dei fossi. Il tutto avviene e avverrà senza modificare e/o bloccare la circolazione stradale.

Nel territorio comunale esistono numerosi fossi, alcuni dei quali parzialmente o quasi completamente otturati da fango e detriti depositatisi negli anni a seguito di eventi atmosferici importanti, la cui funzione è di convogliare le acque verso corsi d’acqua di maggiori dimensioni. La loro realizzazione, risagomatura e livellamento è di fondamentale importanza per consentirne gli effetti propriamente idraulici. Le operazioni si stanno svolgendo grazie alla preziosa opera dei cantonieri comunali che per la loro attività utilizzano un escavatore preso a noleggio per l’occasione e per tutta la durata dei lavori.