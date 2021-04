Mombello, i piccoli della primaria tornano a scuola

Oggi, primo giorno di rientro dopo il periodo di Dad e i giorni di sospensione per le festività di Pasqua, i ragazzi della scuola di Mombello hanno trovato una “dolcissima” sorpresa che li attendeva: il sindaco Augusto Cavallo e l’amministrazione comunale, sempre vicini ai giovani del territorio, hanno fatto loro dono di un uovo di Pasqua.

Lo scambio di auguri, anche se in ritardo per le regolamentazioni della zona rossa, ci fa capire come un pensiero può farci sentire vicini anche se lontani e rendere più allegro il periodo difficile che stiamo vivendo. Le insegnanti, gli alunni e le famiglie ringraziamo di cuore l’amministrazione comunale di Mombello per essere sempre vicina e presente.