Modifiche alla viabilità nell’Astigiano per il passaggio del 47° Rally Team 971

Domenica 18 aprile si corre il “47° Rally Team ‘971” (per saperne di più clicca qui –> Nel week end si corre il Rally Team 971 anche sulle strade astigiane) , organizzato dalla R.T. MOTOREVENT S.S.D. a.r.l di Torino e autorizzata dalla Provincia di Asti. Per la giornata di domenica, la Prefettura – UTG di Asti ha disposto la chiusura al traffico delle strade interessate dalle 3 Prove Speciali di seguito elencate:

– P.S. 1- 4 “Albugnano” (km 7.5): Comuni interessati per la provincia di Asti, Berzano San Pietro e Albugnano.

Partenza da Berzano San Pietro su Sp. 33 per Albugnano, continua sulla Sp. 74 per Campolungo, prosegue sulla strada comunale per Vallana, poi e continu sulla Sp. 78 per Loc. Pianfiorito, dove terminerà la Prova Speciale.

Orari di chiusura al traffico richiesti per domenica 18 aprile:

1° passaggio dalle h. 8,00 alle h. 12,30 e comunque fino al transito dell’ultimo concorrente;

2° passaggio dalle ore 13,40 alle ore 18,30 e comunque fino al transito dell’ultimo concorrente.

La strada sarà aperta al traffico dopo il transito dell’ultimo concorrente tra il primo ed il secondo passaggio.

– P.S- 2-5 “Moransengo” (km 9.5): Comuni interessati per la provincia di Asti, Tonengo e Moransengo.

Partenza da Tonengo sulla Sp.103 per Scallaro, continua in provincia di Torino sulla Sp. 106 per Cavagnolo, prosegue sulla strada comunale Via San Lorenzo fino a Loc. Santa Fede, continua sulla Sp. 108 fino alla provincia di Asti e prosegue sulla Sp. 18/A fino a Moransengo dove terminerà la Prova Speciale.

Orari di chiusura al traffico richiesti per domenica 18 aprile:

1° passaggio dalle h. 9.00 alle h. 13.30 e comunque fino al transito dell’ultimo concorrente;

2° passaggio dalle h. 14,30 alle h. 19,30 e comunque fino al transito dell’ultimo concorrente.

La strada sarà aperta al traffico dopo il transito dell’ultimo concorrente tra il primo ed il secondo passaggio.

– P.S- 3-6 “Robella” (km 11.5) in programma domenica 18 aprile 2021:

Comuni interessati per la provincia di Asti, Robella.

Partenza da Brusasco (To) , Via della Fornace, prosegue su Via Garibaldi fino a Loc. Marcorengo, continua su Sp. 110 fino a Loc. Grisoglio, devia sulla Sp. 113 per Piai fino al confine della provincia di Asti) per proseguire nel Comune di Robella, percorrendo Via San Marcellino su Sp. 89, prosegue su Sp. 21/A per Robella e prosegue su Via Polo Nord e Via Romita, dove terminerà la Prova Speciale.

Orari di chiusura al traffico richiesti per domenica 18 aprile:

1° passaggio dalle h. 9,50 alle h. 14,20 e comunque fino al transito dell’ultimo concorrente.

2° passaggio dalle h. 15.30 alle h. 20,30 e comunque fino al transito dell’ultimo concorrente.

La strada sarà aperta al traffico dopo il transito dell’ultimo concorrente tra il primo ed il secondo passaggio.

La manifestazione è stata organizzata ed autorizzata dagli Enti preposti ai sensi dell’art. 18 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 che stabilisce che sono consentiti gli eventi e le competizioni a livello agonistico riconosciuti, con provvedimento del C.O.N.I., di preminente interesse nazionale gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali senza presenza di pubblico.

Nella foto, l’auto dei vincitori dell’ultima edizione, del 2019, Patrick Gagliasso e Dario Beltramo.