Minorenne cade da un balcone a Canelli, intervento dell’elisoccorso

Nella serata di ieri, mercoledì 31 marzo, verso le 21 a Canelli un minore di 17 anni è caduto da un balcone privo di balaustra, dall’altezza di 5 metri, di uno stabile attualmente in disuso.

E’ stato richiesto subito l’intervenuto del 118 che ha trasportato il ferito con elisoccorso in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Alessandria. Non si conoscono le condizioni cliniche.

Sono in corso gli accertamenti da parte della compagnia Carabinieri di Canelli per risalire alle cause dell’incidente e al proprietario dello stabile in disuso dove è successo il fatto.